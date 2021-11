Cote d'Ivoire: Constructions anarchiques à San-Pedro - Gba Téan, représentant du ministre Bruno Koné annonce des casses

La place Alassane Ouattara du quartier Bardo de San Pedro a servi de cadre à la cérémonie de lancement des Journées Portes Ouvertes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le jeudi 4 novembre 2021.

Une étape qui marque l'apothéose de cette caravane d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays, débutée à Yamoussoukro le 14 octobre dernier et qui a sillonné les villes de Korhogo, Abengourou et Daloa.

Répondant aux préoccupations des populations de San Pedro relativement aux problèmes des lotissements en attente d'approbation, M. Gba Tean s'est voulu à la fois rassurant et ferme : « Pour les demandes d'approbation de lotissements, nous allons continuer de regarder et signer, mais apprêtez-vous car il y aura pas mal de casse ».

Comme à toutes les étapes où il a représenté le Ministre Bruno Nabagné Koné, le Directeur de Cabinet Adjoint du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Gba Tean n'a eu de cesse de marteler que l'un des buts de cette campagne de sensibilisation était de « rendre accessible le message du ministère de la Construction à toutes les couches sociales, aux personnes susceptibles d'acquérir un bien immobilier et également créer les conditions pour que l'acquisition se fasse de façon sécurisée ».

À San-Pédro, Gba Téan a évoqué les importantes réformes qui ont, au cours de ces dernières années, impacté positivement les secteurs du foncier, de la construction et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Le ministre Bruno Nabagné Koné, a-t-il indiqué, « a instruit ses services à l'effet de parcourir l'ensemble du territoire national pour non seulement réaffirmer le rôle des acteurs et leur responsabilité dans la planification urbaine, la gestion du domaine foncier urbain et la construction d'un cadre de vie sain, mais aussi d'échanger sur les problématiques liées au développement urbain au niveau local ».

À sa suite, la directrice régionale de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de San Pedro, Mme Kouamé Adjoua Kouadio a invité les populations à s'approprier les produits phares du ministère dirigé par Bruno Nabagné Koné que sont le permis de Construction, l'Arrêté de Concession Définitive et le Contrat de bail sécurisé à usage d'habitation, car a-t-elle ajouté, " la sécurisation foncière est l'affaire de tous".

Après San Pedro, les journées portes ouvertes du MCLU auront lieu à Abidjan, du 8 au 9 novembre 2021.