Madagascar: Reprise - Le tourisme sur la rampe de lancement

La reprise du tourisme se fait petit à petit. Une foire se prépare à Antaninarenina en guise d'élan.

Rebelote. Après l'édition pour les vacances, le ministère du Tourisme, avec l'appui du projet « Pôles intégrés de croissance » ,PIC, et sous la coordination technique de l'Office national du tourisme de Madagascar, ONTM, présente la quatrième édition du salon des Bons plans tourisme, « Tsenaben'ny Fizahantany ». Cet évènement du tourisme national se tiendra les 11, 12 et 13 novembre 2021 au jardin d'Antaninarenina, afin de proposer aux malagasy des produits touristiques innovants adaptés aux nouvelles tendances de voyage, et ce à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année. De multiples packages spécial Noël et Saint Sylvestre seront ainsi présentés aux visiteurs : la destination Ambila Lemaintso, le circuit Morondava, le circuit Toliara et Tolagnaro, la destination Antsiranana.

À tout cela s'ajoutent divers sentiers sous le format « journée », qui permettent de découvrir la destination Alasora et ses collines ainsi que le produit « Festival des pirates » de Sainte Marie. En outre, les produits phares tels que la découverte du canal des Pangalanes, Nosy Be, la découverte de Bekopaka, la région de Manakara et celle de Menabe, la Route des Volcans seront proposés aux visiteurs à prix réduits.

Une édition hybride

Après le lancement d'une série d'actions promotionnelles depuis l'année dernière, entre autres la mise en place du site web « bon-planstourisme-madagascar.com » et la mise en ligne de catalogue pour la promotion de la région, le ministère veut actuellement initier une approche virtuelle pour développer la promotion de la destination.

Aussi, le salon Tsenaben' ny fizahantany innove avec une 4e édition hybride mêlant présentiel et digital.

Le salon des Bons Plans Tourisme veut mettre en avant les entreprises formelles et propose aux visiteurs des offres promotionnelles jusqu'à moins de 50%. Pendant les trois jours du salon, les visiteurs pourront discuter avec quarante-deux professionnels du voyage, répartis sur vingt-et-un stands. Grâce à la présence de onze Offices régionaux du tourisme (Nosy Be, Sofia, Fianarantsoa, Anôsy, Itasy, Boeny, Menabe, Vakinankaratra, Sava, Toliara, Toamasina), ils pourront faire des détours sur des sites inexplorés.