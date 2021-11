Burkina Faso: UACO 2021 - Le journalisme face aux défis sécuritaire et sanitaire

Le comité national d'organisation des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) a organisé, un point de presse, le jeudi 4 novembre 2021 à Ouagadougou pour dévoiler les principales articulations de l'événement.

Les Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) se tiendront du 25 au 27 novembre 2021 à Ouagadougou. Pour faire le point des préparatifs, le comité national a tenu, une conférence de presse, le jeudi 4 novembre 2021 à Ouagadougou. Pour le président du comité national d'organisation des UACO, Pascal Thiombiano, l'objectif est de partager avec les acteurs du monde des médias et de la communication certaines informations afin que tous soient au même niveau.

Il a ajouté que pour la présente édition, les participants vont échanger sur différentes facettes du secteur à la lumière du thème qui est : « Les responsabilités des acteurs de l'information et de la communication en contexte de défis sécuritaire et sanitaire en Afrique ». En outre, de l'avis de M. Thiombiano, pour cerner les différents contours de la problématique, les UACO se proposent d'engager la réflexion autour de trois grands axes.

Il s'agit de « la communication publique et les défis sanitaire et sécuritaire », « l'information journalistique en période de crises sanitaire et sécuritaire » et « production et diffusion de l'information sur les réseaux sociaux en contexte de crises sanitaire et sécuritaire ». En plus, il a confié qu'il est prévu au moins deux ateliers au cours de ces UACO. Cela pour permettre aux acteurs de discuter avec les régulateurs du domaine de la communication sur la question de savoir comment informer, comment gouverner dans ce contexte ? Également, il est prévu un colloque académique, une exposition de matériels et d'équipements de communication et des TIC en rapport avec l'évolution technologique.

Toujours dans le même sens, Pascal Thiombiano a indiqué que les UACO vont aussi servir d'espace de promotion pour les acteurs issus de divers secteurs qui le souhaitent, et bien d'autres acteurs intervenant dans la transformation agro-alimentaire locale. Par ailleurs, a-t-il souligné, il est prévu un forum des grandes écoles de formation en journalisme et communication de la sous-région, une rencontre conjointe entre les responsables des télévisions de l'espace UEMOA et les opérateurs de mise en œuvre de la Télévision numérique de terre (TNT). Aussi, a-t-il déclaré, le Bénin est le pays invité d'honneur à cette présente édition des UACO.