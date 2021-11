Sénégal: Séquençage génomique du SARS-CoV-2 - Dr Amadou Alpha Sall explique son importance dans la riposte

«On a une leçon importante qu'on a apprise de la covid-19. Pour vous donner un exemple, on va partir au début de cette épidémie. Les premiers cas qui ont été repérés en Chine, c'était en fin du mois de décembre. Le 12 janvier, la séquence de ce virus a été rendue disponible à tous les chercheurs du monde.

Et c'est à ce moment-là qu'a commencé toute la dynamique pour faire du diagnostic et qui a permis que l'ensemble des différentes équipes produisent un test et des kits qu'on a pu, dès le mois de février, comme on le rappelait faire une formation sur cette méthode-là en moins d'un mois, le rendre disponible dans tous les pays en Afrique parce que la séquence a été publiée le 12 janvier.

Deuxième élément, à partir de cette séquence, les gens ont commencé à travailler, à faire un vaccin. Vous savez que pour la covid-19, on n'a jamais fait un vaccin aussi rapidement. C'est grâce au fait qu'il y avait une séquence qui était disponible très tôt.

Ce que ça veut dire par là, je vous dis qu'à travers cet exemple d'une séquence avec des informations qui sont disponibles, on a pu lutter très efficacement et très rapidement et donc, ça va devenir une norme en termes de santé publique.

Dès qu'on aura un pathogène, qu'il soit nouveau, qu'il soit ancien, avec ces informations, on va aller très vite. C'est en ça que c'est important ce type d'informations puisse être disponible partout».