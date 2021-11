Congo-Kinshasa: Réveillez-vous !

«Arrêtez de juger, et vous ne serez pas jugés », renseignent les saintes écritures. Cette portion biblique, qui reprend une vérité quelque fois dubitable au regard du contexte variable, révèle au mieux certaines caractéristiques humaines tournées vers le jugement plutôt que vers le travail bien fait.

Il est souvent difficile de juger les autres là où nous-mêmes avions échoué lamentablement. Hier, des militants, combattants, sympathisants, gouvernants et certains représentants du peuple, bravant la pandémie à Covid-19, se sont pressés vers l'aéroport pour accueillir le Président de la RDC, Félix Tshisekedi qui revenait de l'Ecosse, où il a pris part à la Cop26. Cet accueil, très commenté dans les médias, qualifié du "populisme" au sommet de l'Etat par les uns et une "démonstration des forces" par les autres, a suscité des vagues réactions. Un tel accueil en pleine crise sanitaire, était-il vraiment nécessaire ? L'opinion est divisée là-dessus.

Cependant, la participation du Président Félix Tshisekedi à la Cop26 a apporté, malgré le "montant modique", des retombés en faveur de la République Démocratique du Congo et de toute l'Afrique, avec le financement, entre 2021 et 2025, d'au moins 1 milliard de dollars américains, venu d'une dizaine de pays dont les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume Uni en collaboration avec le Fonds Bezos pour la Terre aura été salué par les "fatshistes".

Cette somme qu'ils jugent "colossale" arrachée par le Chef de l'Etat congolais et Président en exercice de l'Union Africaine en marge de sa participation mardi 2 novembre 2021 à un panel de haut niveau sur place à Glasgow, va appuyer les efforts des pays du bassin du Congo dans la préservation des forêts, des tourbières et de toutes les réserves de carbones dans la sous-région.

Tout compte fait, dans l'entendement des chefs de ce monde, l'Afrique doit rester une forêt pour leur offrir un climat vivable, pendant ce temps-là, eux, construisent des villes, polluent et gagnent de l'argent avec leur façon de polluer la nature.

En parlant de ce montant, aux dernières nouvelles, d'autres pays africains à l'instar de la République sud-africaine, aura ainsi empoché plus que le Congo. Loin de nous l'idée de sombrer dans la comparaison, les forêts de la RCA valent plus que celle de la RDC ? Jamais. Il est vraiment temps de se réveiller de ce profond sommeil. Réveillez-vous et prenez-vous en charge !