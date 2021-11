Congo-Kinshasa: Au terme d'un périple diplomatique en Israël, Rome et Glasgow - Félix Tshisekedi - Retour triomphal à Kinshasa !

Après un voyage de tous les enjeux en Israël, Rome et Glasgow, en Ecosse, le Président Félix Tshisekedi est rentré ragaillardi à Kinshasa.

Accueilli à l'Aéroport international de N'djili par le Premier Ministre Sama Lukonde, les Présidents de deux Chambres du Parlement, les Membres du Gouvernement ainsi que plusieurs Honorables Députés nationaux et Sénateurs, le Président de la République Démocratique du Congo, qui préside en même temps l'Union Africaine, a respiré l'air d'un honneur digne d'un Chef d'Etat au service de son peuple, tout au long de son chemin sur les boulevards de Kinshasa.

Première conseillère, la Première Dame Dénise Nyakeru Tshisekedi qui a séjourné avec le Chef de l'Etat à l'étranger, en a également bénéficié. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous ont démontré leur attachement indéfectible à Félix Tshisekedi Tshilombo pour son leadership électrisant au profit de la RDC qui a bénéficié à la Cop26, ensemble avec tous les autres pays du Bassin du Congo, d'un financement d'au moins 1,5 milliard USD dans la préservation des forêts, tourbières et autres réserves de carbones dans la sous-région.

Pour communier avec le peuple immense venu le chercher à l'Aéroport international de N'djili situé dans la partie Est de la Ville-province de Kinshasa, le Président Félix Tshisekedi qu'accompagnait la Première Dame Denise Nyakeru, a marché à pas comptés aussitôt sorti sur le boulevard Lumumba avant de reprendre Cortège présidentiel. Une marque d'estime et de gratitude envers son peuple.

Chemin faisant, à partir de la commune de la Nsele, à Tshangu, le Président Félix Tshisekedi a palpé du doigt le soutien de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) et de tous les autres partis et regroupements politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation dont les militants exhibaient des pas de danse et scandaient haut et fort les retombées des assises de G20 et Cop 26 en faveur de la République Démocratique du Congo et de toute l'Afrique. Au niveau de la 10ème Rue dans la commune Limete, bastion de l'UDPS, le Couple présidentiel a été ovationné par une marée humaine qui l'a accompagné jusqu'au Mont Ngaliema, à la Cité de l'Union Africaine, en début de soirée.

Pour rappel, le Président Félix Tshisekedi avait quitté le sol congolais il y a près d'une semaine et demie. La première étape de son voyage était la Ville de Jérusalem, en Israël, où il a rencontré le Président Isaac Herzog et le Premier Ministre Neftali Bennett. Avec ces deux personnalités, le Chef de l'Etat a eu des échanges axés sur le réchauffement de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Israël.

Ensuite, en sa double casquette de Président de la République Démocratique du Congo et Président en exercice de l'Union Africaine, Félix Tshisekedi a pris part au Sommet du G20 à Rome, la Capitale italienne. Enfin, pour boucler la boucle, le premier des africains a participé à la 26ème Conférence des Nations Unies sur le climat, G20, à Glasgow. A ces assises organisées en Ecosse, la VPM en charge de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, y a également pris part.