Madagascar: Administration territoriale - Préfets et chefs de districts en conclave

Depuis hier, les préfets et certains chefs de districts sont en conclave à Antsirabe. L'initiative est sous l'égide du ministère de tutelle qui prévoit dans la démarche une « rationalisation du rôle des responsables territoriaux face aux défis de résilience en tant qu'acteurs de l'émergence ».

À l'issue des deux jours prévus pour cette réunion, les représentants de l'Etat devraient « maîtriser les attributions des autres acteurs afin de renforcer la collaboration et la cohésion pour un développement territorial », a-t-on souligné. Pour ce faire, l'initiative veut « faciliter les échanges et réaffirmer l'interdépendance et la complémentarité entre les différents acteurs », a affirmé, hier, un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

« L'objectif étant d'améliorer et réajuster les méthodes de travail au niveau territorial afin qu'on puisse atteindre les objectifs de développement », a quant à lui soutenu Holder Ramaholimasy, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, durant son discours à l'ouverture de l'atelier. Les travaux prendront fin aujourd'hui à Antsirabe entre les préfets et les chefs de districts réunis à l'occasion, mais déjà l'initiative devrait « engager un rapprochement méthodique, après l'état d'urgence sanitaire, afin de relancer les activités en tenant compte des réalités et des difficultés rencontrées ». Holder Ramaholimasy, quant à lui, a affirmé que ce n'est qu'une « étape ».