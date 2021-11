Madagascar: SOLIDIS - BMOI - Vers la mise en place d'un marché financier à Madagascar

SOLIDIS a clôturé avec succès sa première émission obligataire à Madagascar.

Il s'agit d'une émission de placement privé, pour un montant total souscrit de 5,7 milliards d'ariary et pour une maturité d'un an, sous format obligataire. SOLIDIS a bénéficié de l'accompagnement technique du cabinet FINAFRIQUE et de la BMOI (Banque Malgache de l'Océan Indien), en tant que banque dépositaire, pour ce faire. « C'est également la première obligation émise par une institution financière malgache. Cette opération a rencontré un vif succès puisque initialement prévu à 5 milliards d'ariary, elle a été sursouscrite avec un livre d'ordres de 5,7 milliards d'ariary. Le succès de cette opération constitue ainsi un nouveau pas franchi vers la mise en place d'un marché financier à Madagascar », a déclaré Hagasata Rakotoson, l'Administrateur général de SOLIDIS S.A, lors de la clôture officielle de cette première émission obligataire hier.

Marque de confiance. Il s'agit d'un marché financier qui élargit les instruments de financement à la disposition des entreprises et qui diversifie les possibilités de placements offertes aux investisseurs. Pour sa part, SOLIDIS entend demeurer un acteur dynamique de ce marché ayant comme ambition de devenir un émetteur régulier de ce type d'obligations. En outre, elle a souligné la qualité des investisseurs qui ont accepté de faire partie de cette première opération. On peut citer, entre autres, des investisseurs institutionnels tels que la BMOI, la SIPEM Banque, la CNaPS, des acteurs privés majeurs tels que MVOLA, une société du groupe AXIAN, la STAR et SAHANALA Madagascar ainsi que des épargnants privés. « Pour SOLIDIS, il s'agit d'une marque de confiance envers sa solidité et sa stratégie. En effet, outre le taux de rémunération et la diversification de leur portefeuille de placements, ces investisseurs ont été sensibles aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) mis en œuvre par SOLIDIS », selon toujours son Administrateur Général.

Soutenir les PME. Pour sa part, « la BMOI est fière d'avoir accompagné SOLIDIS dans cette opération en agissant en tant que banque dépositaire. Elle sera également mandatée pour la prochaine émission obligataire en 2022 d'un montant de 10 milliards d'ariary, et ce, pour une maturité de 3 ans », a annoncé Alain Merlot, le directeur général de la Banque Malgache de l'Océan Indien. Mais parlant des produits de cette première obligation, « ce sera destiné à soutenir les PME (Petites et Moyennes Entreprises) disposant de projets de développement dans un contexte de relance économique », a conclu Hagasata Rakotoson, l'Administrateur Général de SOLIDIS S.A.