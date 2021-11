Madagascar: Habitat - Ouverture des inscriptions pour les Buildings d'Ivato

Les nouvelles villes se dessinent. Les nombreuses offres proposées au Salon de l'Habitat qui a ouvert ses portes, hier au parc des expositions Forello Tanjombato démontrent le dynamisme du secteur habitat à Madagascar.

Les logements sociaux sont à l'honneur puisque le Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat, Gérard Andriamanohisoa a annoncé l'ouverture des inscriptions pour l'achat des appartements et studios sur les immeubles actuellement en construction à Ivato. Il en est de même pour les futurs logements sociaux du projet Tanamasoandro à Imerintsiatosika. Les inscriptions peuvent se faire sur le site de l'Agence nationale d'appui au logement et à l'habitat (ANALOGH), a précisé Gérard Andriamanohisoa. Le site d'Ivato, rappelons-le, est un projet de 9 building qui sont subdivisés en 38 immeubles totalisant 5 870 appartements et 38 studios. Les appartements sont mis en vente location et les bénéficiaires seront tirés au sort.

Pour en revenir au Salon International de l'Habitat, qui en est à sa 23éme édition, l'accent est mis sur l'amélioration des offres commerciales accessibles au plus grand nombre. Des offres qui risquent cependant de ne pas satisfaire la demande. Selon Gérard Andriamanohisoa les besoins se chiffrent actuellement à 1.730.000 logements sociaux. Le Salon International de l'Habitat est, en tout cas, l'événement à visiter avec les multitudes d'offres intéressantes, non seulement dans le domaine des bâtiments et de la construction, mais aussi en matière d'offres de financements de projets immobiliers.