Madagascar: Tabagisme - Mise en place d'un centre de sevrage à Itaosy

Le centre de sevrage tabagique sera destiné au grand public

Le conseil du gouvernement de mercredi a accordé la construction d'un centre de sevrage tabagique sis à Itaosy. Ce centre comportera plusieurs services comme la nutrition ou encore la neuropsychiatrie pour la prise en charge des personnes désirant arrêter de fumer.

Tout simplement parce que l'accompagnement et le soutien psychologique sont la base de la prise en charge durant cette période très difficile pour les patients. Le tabac entraîne une dépendance physique, psychique et comportementale et les soins dispensés dans ce centre sont prévus répondre à ces besoins. Pour le moment, aucune communication n'a été faite sur le calendrier de la réception de cette nouvelle infrastructure.

Recherches. Le conseil du gouvernement a également accordé l'organisation de l'évènement « science hack day », septième édition les 19, 20 et 21 novembre. Il se déroulera au Centre d'information et de documentation scientifique et technique (CDIST) à Tsimbazaza. Toujours sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il y a également l'accord pour l'organisation d'une conférence nationale sur les légumes traditionnels en partenariat avec World végétale qui se tient ce jour dans la capitale.