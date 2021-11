Madagascar: Mode - Masterpiece Made in Madagascar par Hardi Bourges

La première collection de Masterpiece Made in Madagascar par Hardi Bourges est une collection capsule.

Chaque pièce a été créée de manière unique, en édition limitée, avec passion et à la main. Cette nouvelle marque de prêt à porter a été dévoilée lors d'un défilé avant-gardiste au sein du Nouveau Jardin de l'Ange Doré à Anosy le 30 octobre 2021. Une véritable symbolique puisque la présentation de cette première collection est le premier événement public ayant eu lieu dans le tout nouveau jardin.

Le Hair Colorist, Make Up Artist et désormais Fashion Designer tenait à ce que chaque pièce de cette collection exprime la forte personnalité ainsi que l'élégance sans effort de son hôte. Les pièces unisexes sont composées de vestes, chemises et trench-coats. Pour Hardi Bourges : « La mode est humaine et ne connaît aucun genre. Dès que la personne se sent bien, chacun est libre de porter ce qu'il veut ». Soutenue par MVola, cette première collection est accessible via les réseaux sociaux, et tout achat peut être réglé via le mobile money de TELMA.