Madagascar: Parti Harena - Contre l'Interruption Thérapeutique de Grossesse

Face à la proposition de loi portant sur l'Interruption Thérapeutique de Grossesse (ITG), le parti Harena a son mot à dire. « Nous déclarons haut et fort que nous sommes contre cette proposition de loi qu'est l'ITG, et ce, en vue de l'importance de la vie humaine et de la croyance malgache ».

En revanche, ce parti roule pour l'éducation de tout un chacun, entre autres, dans les écoles, dans les différentes associations et dans les églises. Il s'est adressé également aux pères de famille afin que ces derniers assument leurs responsabilités auprès de leurs épouses et de leur progéniture, et de ce fait, qu'ils éduquent leurs enfants comme il faut en faisant valoir le droit des enfants.

Sans oublier pour autant de souligner qu'il faudrait donner la place qui revient aux femmes. Et de conclure que le viol doit être sévèrement puni.