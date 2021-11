Madagascar: Autonomisation socio-économique - Remise de kits de démarrage aux survivantes de VBG

Les autorités présentes à la cérémonie avec les bénéficiaires

Lueur d'espoir ! Le fait que les survivantes des violences basées sur le genre ainsi que les personnes en situation de handicap aient une source de revenu ont des répercussions majeures sur leur développement. C'est dans cette optique que le ministère de la Population, le ministère de l'Enseignement technique avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et le peuple japonais ont remis des kits de démarrage et d'attestation à cette catégorie de personnes vulnérables, hier à Ampefiloha.

Cette dotation permettra aux apprenants, qui sont au nombre de 60, d'être autonomes et d'avoir des activités génératrices de revenus en fonction de ce qu'elles ont acquis durant leur formation en cuisine, pâtisserie, couture et pour la fabrication de matériels adaptés aux personnes en situation de handicap. « Le renforcement de la protection sociale des bénéficiaires est notre principal objectif. Désormais, elles ne seront plus oubliées car il y aura des accompagnements et des suivis pour les activités qu'elles souhaiteront entreprendre », d'après le ministre de la Population, Princia Soafilira.

Autonomie. La réinsertion économique de ces survivantes à la fois de VBG et de Covid-19 permettra de restituer leur dignité, de les aider à faire face à la pauvreté avec la valorisation de leurs activités professionnelles. La promotion de leur autonomie sur le plan économique et décisionnel ne sera pas en reste. A long terme, elle vise à intégrer les survivantes dans la vie sociétale et à les protéger contre la récurrence des violences dont elles ont été victimes.