Madagascar: Changement climatique - Les pays s'engagent en faveur de la réduction de la déforestation

La COP 26 n'est pas encore arrivée au terme de ses objectifs. Outre les âpres négociations, les engagements attendus dans le cadre de cette 26e Conférence des Parties qui se tient à Glasgow, dont la revue à la hausse des ambitions climat, sont au centre des discussions.

Les appels à l'action se multiplient, dont celui des pays les plus exposés aux impacts du changement climatique. Madagascar est directement concernée, dans la mesure où le pays est régulièrement exposé aux phénomènes météorologiques violents, imputables au changement climatique. Sans parler de la crise alimentaire dans le Sud, provoquée par une sécheresse prolongée et un grave déficit pluviométrique. Le tout est ainsi en lien direct avec le climat.

A la COP 26, la signature, mardi dernier, d'un engagement en faveur de la réduction de la déforestation a été saluée. La déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des terres, engageant les signataires à stopper la déforestation et à inverser la tendance d'ici 2030, a été signée par plus de 110 pays. Ils représentent 85% des forêts existantes dans le monde. La Chine, la Russie et le Brésil en font partie. Annonçant la bonne nouvelle, le premier ministre britannique a affirmé que la protection des forêts est surtout une obligation pour assurer une prospérité à la génération future. Le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, saluant également la signature de cette déclaration, n'a pas manqué de souligner qu'après la déclaration, qui a valeur de promesse, le plus dur sera la traduction des paroles en actes.

Les services que rendent les forêts à l'humanité sont inestimables : l'eau douce, la purification de l'air, la nourriture, les ressources utiles à la santé et à la vie, etc... Pour les préserver, chaque pays doit apporter sa contribution au niveau national et international. Cette déclaration signée par les dirigeants à Glasgow, engagent alors les pays à renforcer leurs efforts pour, non seulement, empêcher la dégradation des forêts et les écosystèmes, mais aussi à les restaurer dans une « courte » échéance. L'engagement inclut également les politiques tenant compte de la préservation des forêts, en matière de commerce et de développement durable et ce, au niveau national et international. Notons que plus de 1,6 milliard de personnes dans le monde dépendent des forêts pour leur subsistance.