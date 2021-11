Sénégal: Beach soccer - Tournoi international de Dubaï - Les «Lions» perdent face au pays hôte mais filent en demies

L'équipe du Sénégal ne fera as carton plein dans sa poule A au tournoi international de Dubaï. Après deux succès de rang, les «Lions» du football de plage ont perdu son 3ème match face aux Émirats Arabes unis, pays hôte du tournoi. N'empêche, les Lions obtiennent leur billet pour les demi-finales. Derrière, le Portugal a empoché le second ticket du groupe en faveur de sa victoire sur l'Espagne.

Après deux probants succès en match de groupe, l'équipe du Sénégal a essuyé hier, jeudi 4 novembre, sa première défaite. Les «Lions» du football de plage se sont inclinés face aux Emirats Arabes Unis (EAU), en match comptant pour la 3ème journée du tournoi intercontinental de Dubaï.

Il a fallu recourir aux tirs au but pour voir le pays organisateur s'imposer sur la marque de (5 t.a.b 4).

Les Hommes de Ngalla Sylla ont pourtant pris d'entrée la direction des opérations en ouvrant le score dès les premières secondes du match sur une frappe de Amar Samb (1-0). Les Lions vont cependant aggraver la marque suite à une faute commise une minute après par le capitaine des Emirats. Ce qui lui a valu un carton rouge. Mais aussi un penalty transformé par Seydina Samb (2-0).

Les Emiratis vont réagir et réduire le score à la fin du 1er tiers-temps (2-1). Au retour du 2ème tiers-temps, ils ne tardent pas à égaliser en profitant d'une mésentente entre le gardien de but et son défenseur (2-2). Pis, l'équipe sénégalaise baisse de régimes et ouvre des brèches à l'adversaire. Elle finit par encaisser un troisième but (3-2). Dans le 3ème et dernier tiers-temps, le Sénégal relance à deux minutes de la fin avec un coup franc transformé en but par Jean Ninou Diatta qui égalise (3-3). Les deux minutes de prolongations ne suffiront pas.

Il a fallu attendre la séance de tirs au but pour départager les deux formations. La formation émiratie ne tremble pas et arrache le gain de la rencontre. Leader du groupe A, avec 6 points, les Lions ont fait l'essentiel et terminent à la tête du groupe A.

Victorieux de l'Espagne, le Portugal s'empare du deuxième ticket du groupe A pour les demi-finales.