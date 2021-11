Congo-Kinshasa: Elections - Impénitence des religieux ou incompétence des politiciens véreux

analyse

La dernière prise de position de Delly Sessanga tout récemment quant à son départ de l'Union Sacrée suffit à mettre à nu le caractère chancelant et versatile de certains politiciens qui ont, hypocritement, souscrit pour une « Union Sacrée » de nature à prendre à bras le corps les vraies et pressantes attentes du peuple congolais.

Comme ce transfuge du MLC au parcours zigzagant, ils sont légions ceux qui n'ont pas réussi à s'arracher de grands postes ministériels dans le gouvernement Sama Lukonde, et qui ont du mal à cacher leur frustration et leur colère. Pour en rajouter à ce constat malheureux, Moïse Katumbi dont le parti n'est qu'à son stade embryonnaire, choisit, quant à lui, de naviguer à vue ; indiquant ainsi toute son incapacité de se définir une philosophie digne d'un homme politiquement mature et idéologiquement constant !

On le voyait venir lorsqu'il confirmait ses tergiversations à intégrer l'Union Sacrée qui, selon toute vraisemblance, n'est ni une plateforme électorale ni un regroupement politique, encore moins le produit d'un dialogue dont l'accord serait opposable à tous. Existe-il une charte ou un mécanisme d'adhésion ou de démission quant à ce ?

Par le fait de mauvais calculs politiciens, et en se laissant prendre dans le panneau de mauvais conseillers, voilà le grand homme d'affaires congolais courir le risque de perdre tout le succès ayant accompagné la création de son parti. Ce qui frise l'ingratitude, c'est cette attitude à toujours affronter Félix Tshisekedi qui a remué ciel et terre pour lui favoriser le retour au pays, et la possibilité de reprendre la main sur ses affaires. Sans compter l'aventure de Genève qui lui a déjà été pardonnée par la même personne en lui tendant la corde pour sortir du gouffre où Joseph Kabila l'avait précipité. A tout prendre, l'homme de Mazembé est entrain de rater son décollage politique à la grande déception de tous ceux qui ont toujours cru en lui. L'implosion de son parti « Ensemble » favorisera fatalement le retour au bercail de tous ceux qui avaient, momentanément, abandonné leurs partis politiques (toujours juridiquement existants) pour créer un puzzle avec celui qui séduit plus par sa fortune que par son idéal.

« Je ne vous ai pas demandé de quitter vos partis politiques ni de faire de moi l'autorité morale de l'Union Sacrée », disait Félix Tshisekedi devant les députés et sénateurs à qui il présentait ses gratitudes pour avoir lutté avec lui en vue de l'acquisition de la nouvelle majorité parlementaire. Poursuivant son discours, il leur avait dit que l'Union sacrée était un nouveau mode de gouvernance basé sur le résultat, et qui ne constituait pas un prétexte pour prendre en otage les ambitions des uns et des autres. « Si quelqu'un veut m'affronter aux élections de 2023, rien ne peut l'en empêcher tant que moi-même j'aurai la détermination de les gagner ».

Kadima, le choix responsable selon Christopher Ngoyi

Après la Cours constitutionnelle, on est en droit de dire que le décor est bien planté pour aller vers les élections devant soumettre l'actuelle dispensation politique à l'épreuve de l'orthodoxie démocratique.

« Le choix de ce digne fils à la tête de la CENI ainsi que celui de ses colistiers nommés par ordonnance présidentielle, est un choix judicieux est suffisamment responsable », tels sont les propos de Monsieur Christopher Ngoyi Mutamba, président national de la Société Civile du Congo.

En effet, selon lui, la première démarche consistait à revisiter la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. « Nous en avions fait l'objet de notre combat pour avoir une loi qui sécurise toutes les parties prenantes. Le goulot d'étranglement était l'ancienne majorité parlementaire qui, par ses manœuvres dilatoires, ne semblait pas être pressée de revoir le cadre juridique des élections en RDC être revu, privilégiant ainsi le statuquo et la continuité du mal ».a-t-il martelé lors d'un point tenu récemment au siège de son organisation.

« Chasser le naturel, il revient au galop », dit-on. Avec un bilan largement négatif, ceux dont la gestion a été décriée, affichent encore et curieusement, leur appétence de revenir aux affaires en galvaudant la compréhension des textes juridiques et en brouillant les cartes selon le diktat de leur boulimie voulant tout ramener au niveau de leur nombril.

Tenez : A en croire la précipitation avec laquelle le bureau de l'Assemblée Nationale avait accueilli la candidature de Monsieur Ronsard Malonda, lieutenant fidèle de Corneille Nangaa, rien ne servait de chercher l'épingle dans une meule de foin pour en savoir plus sur les vraies intentions du clan Kabila

Il est donc à comprendre que les querelles intestines longtemps observées au sein de la coalition FCC- CACH (de triste mémoire), étaient aussi entre autres, symptomatiques d'un malaise lié au choix des animateurs de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

« Ainsi la désignation de nouveaux dirigeants de la CENI doit être considérée comme une réponse à notre lutte quotidienne et que l'on se propose jusqu' à la révision totale des textes régissant l'exercice électoral en RDC. », dit l'ingénieur Christopher. Désormais, les bons observateurs sachant lire objectivement le déroulement des processus électoraux depuis 2006, ont tous les éléments d'analyse pour comprendre qu'il s'agit là aussi de la fin de la félonie du régime de Joseph Kabila qui, pendant 18 ans de règne, s'évertuait à instrumentaliser les institutions d'appui à la démocratie.

Les Confessions Religieuses et les élections

Là où la bonne lecture des textes de loi signale que seul le mérite va désormais prévaloir pour accéder aux fonctions électives, certains adeptes du partage équitable et équilibré du gâteau continuent à y croire, dur comme fer, selon qu'entre eux et les confessions religieuses, c'est une histoire d'un vieil amour. Leur galéjade est aussi soutenue par certains juristes véreux qui pensent mieux faire en tentant de lire les textes juridiques avec les lunettes partisanes.

En effet, depuis Feu Monsieur l'Abbé Malu-Malu, en passant par le pasteur Ngoy Mulunda jusqu'à la dernière aventure de Corneille Nangaa, les confessions religieuses, en plus d'avoir longtemps abusé de la confiance de la population, ont largement montré leurs limites.

Ainsi, vouloir soumettre continuellement l'administration électorale au leadership des confessions religieuses ou de quiconque se réclamerait de ces obédiences déjà gangrénées par le mercantilisme, c'est exhumer le débat de la crédibilité, de la transparence et de l'inclusivité du processus électoral.

Tant il est vrai que la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) s'est toujours signalée par ses contestations à temps et à contretemps, il est aussi important de rappeler que la roublardise du régime précédent ne date pas de la dernière pluie. On le voyait à l'œuvre dans sa complicité ouverte avec Corneille Nangaa quant à l'usage de la machine à voter pour pousser le camp adverse au boycott.

A l'évidence, aucun congolais n'est plus disposé à admettre que l'organisation des élections en RDC soit toujours une chasse gardée des confessions religieuses. Cela vaut pour un changement de fond en comble des textes qui régissent la matière électorale.

Faut-il revisiter le système électoral ?

Il est bien clair que l'ivresse de lait n'est pas une simple figure de style en politique tant elle frise la démence, la délinquance et même l'immoralité. Les politiciens véreux et obnubilés par la partisannerie et le fanatisme, peuvent encore continuer à se déculotter au mépris de l'objectivité scientifique en optant pour l'interprétation erronée des textes de lois et pour des conciliabules en vue du partage du pouvoir. Le comble, c'est qu'ils ignorent que la substance de la politique n'est pas que juridique, mais un mixage de plusieurs sciences où la sociologie politique et la psychologie sociale sont de grands déterminants dans la définition de la légitimité d'un pouvoir.

Ne jurant que par l'indépendance des institutions et la séparation des pouvoirs, dès ses premiers instants de prise de pouvoir, Félix Tshisekedi n'avait pas côtoyé le dos de la cuillère pour trancher net sur certaines questions qui fâchent et qui, jusqu'aujourd'hui, alimentent les débats dans plusieurs salons politiques,

« Aucune disposition verrouillée et intangible de la constitution ne sera touchée », disait-il non sans faire allusion aux irrégularités qui avaient caractérisé les élections des Gouverneurs des provinces et des sénateurs. Inutile de rappeler qu'une corruption ostentatoire et plus ou moins pathologique avait prévalu pour justifier le mandat de ceux qui se pavanaient d'avoir la majorité parlementaire.

Selon le pilote de la nouvelle dispensation politique, il est important et urgent que le système électoral en RDC soit revisité et repensé de manière à l'adapter aux besoins de la commodité gouvernementale et de la stabilité des institutions. Au nombre des priorités, il y a le mode du scrutin indirect qui doit être remplacé par le scrutin direct pour ainsi donner à la population l'occasion d'avoir, par un suffrage objectivement octroyé, des gouverneurs et des sénateurs reflétant l'expression de son libre choix. La problématique du second tour aux élections présidentielles à deux tours n'échappe pas à l'agenda des priorités quant à la réforme du cadre juridique qui régente l'exercice électoral en RDC.

Par ailleurs, dans le souci de requalifier le processus électoral en RD, l'Union Européenne avait déjà appelé, en décembre 2019, les autorités congolaises à procéder à la réforme de la Commission électorale Nationale Indépendante (CENI) et de la Cour Constitutionnelle. Elle a toujours expliqué que cette réforme permettrait la stabilité des institutions actuelles et la possibilité d'organiser les futures élections dans des conditions les plus souhaitables.

Selon même l'avis de toute la communauté internationale, cette réforme est une garantie pour une bonne respiration de la démocratie et de la qualité des processus électoraux.