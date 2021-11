Ile Maurice: Séquestration alléguée - Jonathan Dardenne dit détenir une vidéo prouvant que le policier ment

Le conseiller du village de Trou-d'Eau-Douce Jonathan Dardenne (photo) a été arrêté mercredi, après la plainte d'un policier qui allègue avoir été séquestré.

Le propriétaire de Pleasure Craft, habitant Trou-d'Eau-Douce, a comparu au tribunal de Flacq, où une accusation provisoire de séquestration a été retenue contre lui. Il a recouvré la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 10 000. Lors de son interrogatoire par la Criminal Investigation Division de Bel-Air-Rivière-Sèche, Jonathan Dardenne a réfuté ces allégations.

«... Kouma to pou sorti»

Pour rappel, un sergent affecté au poste de police de Trou-d'Eau-Douce allègue avoir été séquestré alors qu'il prenait en contravention une boutiquière du village le dimanche 31 octobre. Celle-ci opérait aux heures non autorisées. Il a consigné une entrée au poste de Trou-d'EauDouce. Selon l'agent, l'époux de la commerçante, son fils et Jonathan Dardenne sont arrivés et ont fermé les volets de la boutique. «Nou gété kouma to pou sorti», auraient dit les hommes au policier. Ce dernier a alors expliqué aux suspects qu'ils commettaient des délits d'outrage et de séquestration.

Selon le policier, le conseiller du village a alors ouvert les volets et lancé : «Mo pé dir twa, al pran tou dimounn kontravansion séki pann met mask.» Un des proches de la commerçante aurait insulté le policier. Un groupe hostile s'était massé devant le bâtiment. La Divisional Supporting Unit et l'Emergency Response Service ont été sollicités pour calmer les esprits.

Contacté au téléphone, Jonathan Dardenne dit être en possession d'une vidéo pour prouver que le policier ment. «Il dit avoir été séquestré pendant sept minutes. Dans une vidéo, le policier est sur place pendant quatre minutes. Lorsque je suis arrivé, les shutters étaient déjà baissés. Au contraire, j'ai ouvert les volets et à ce moment le policier a dit qu'il partait. Nous sommes tous sortis ensemble sans aucun souci à ce moment-là», relate Jonathan Dardenne. Dans le sillage de cette affaire, Sunil Allock, 52 ans, et Akeel Kumar Singh, 25 ans, ont aussi été arrêtés. Ils clament leur innocence.

En août 2020, l'arrestation de Jonathan Dardenne et de son frère Josué avait provoqué l'indignation. Les deux plaisanciers avaient passé une nuit en cellule à la suite d'incidents survenus devant le tribunal de Mahébourg, le vendredi 21 août, lors de la comparution des ministres Kavy Ramano et Sudheer Maudhoo, après le naufrage du MV Wakashio et de la marée noire qui s'ensuivit. Les accusations provisoires de «assault with premeditation» et «rogue and vagabond» qui pesaient contre les frères Jonathan et Josué Dardenne ont été rayées en cour de Mahébourg, le 17 novembre 2020.