Congo-Kinshasa: Présentation des bourses Enabel session 2021

26 lauréats boursiers pour la session 2021 ont été présentés devant le public dans l'auditorium du Fleuve Congo hôtel le jeudi 4 novembre 2021 par l'Ambassade de Belgique ainsi que l'Agence belge de développement. Il s'agit de 14 bourses de master en Belgique et 12 bourses de doctorat mixte qui se dérouleront entre les Universités en Belgique et en RDC .

Ces bourses d'études estimées à plus 1,5 millions d'Euros sont octroyées dans le cadre du programme de renforcement des capacités organisationnelles mis en œuvre par ENABEL. Elles sont de deux types, il s'agit des bourses de master et de doctorales mixtes et sont toutes destinées aux agents de l'administration publique.

Selon l'Ambassadeur Belge Jo'Indekeu, derrière chaque bourse octroyée se trouve une opportunité de renforcer les compétences d'une institution publique en République Démocratique du Congo, de promouvoir et faire avancer la recherche, de contribuer au défi de la relève académique dans les universités congolaises. Il a précisé que la RDC reste le pays le plus important pour la coopération belge au développement. A travers les différents programmes indicatifs de coopération bilatérale, la concentration s'est focalisée sur les secteurs comme l'enseignement technique et formation professionnelle, l'agriculture et le développement rural ainsi que la santé.

Il a précisé que déjà, plus de 5000 personnes, issues de l'administration publique et des associations congolaises ont été formées et accompagnées par le seul instrument du programme de renforcement des capacités organisationnelles par l'octroi de bourses (PRECOB) à travers la mise en œuvre de 123 cours d'acquisitions de compétences. 93 bourses ont été octroyées pour des formations courtes de spécialisation ou de recherche doctorale à l'étranger notamment en Belgique, Pays bas, Maroc, Sénégal dans les domaines de la décentralisation, l'éducation, la formation professionnelle, la santé ainsi que l'agriculture.

L'Ambassadeur a confirmé que 30% de femmes ont pu bénéficier de formation organisée par le PRECOB. Et,peu d'effort reste à faire pour atteindre les objectifs de 50% pour le taux de participation. Au nombre des bénéficiaires l'Ambassadeur belge a précisé que l'Ecole Nationale de l'Administration (ENA) qui forme les futurs cadres de la Fonction publique en RDC a également bénéficié d'un soutien important du PRECOB.

La Responsable du portefeuille Murielle Hermouet a, quant à elle, rappelé l'importance et la place centrale que revêt le renforcement des capacités de l'Etat dans le programme d'aide au développement mis en œuvre par Enabel.

Il faut aussi indiquer qu'à la suite d'une présentation du PRECOB et d'une présentation brève des boursiers de master, absent de la cérémonie car déjà en Belgique, les lauréats boursiers doctorants ont présenté leurs sujets de thèse en 180 secondes, afin de faire comprendre à l'assistance le bien- fondé de leurs recherches. Un vote de 3 sujets coup de cœur s'en est suivi ainsi qu'une remise de prix a sanctionné ladite cérémonie.