Ile Maurice: Plaintes logées par Boolell et Mohamed - Le speaker Phokeer sur la sellette pendant deux jours

Le speaker Sooroojdev Phokeer sera sur le gril pendant deux jours devant la Cour suprême. La plainte constitutionnelle déposée par le chef de file du Parti travailliste, Arvin Boolell, sera entendue le lundi 8 novembre, alors que celle du député Shakeel Mohamed sera débattue le lendemain, soit le 9 novembre. Les deux députés rouges contestent la décision du speaker de les avoir suspendus des travaux parlementaires.

Les débats par rapport à la plainte constitutionnelle d'Arvin Boolell seront axés sur ses objections à ce que des paragraphes de sa plainte soient enlevés. Arvin Boolell conteste la décision du speaker de l'avoir suspendu pour huit séances des travaux de l'Assemblée nationale.

Sa plainte constitutionnelle est aussi dirigée contre le Premier ministre Pravind Jugnauth et la clerk de l'Assemblée nationale, Bibi Safeena Lotun. À la précédente audience, les défendeurs ont présenté une motion pour que des paragraphes soient enlevés de la plainte constitutionnelle. Les hommes de loi du plaignant, Me Rajesh Unnuth, avocat, et Me Hiren Jankee, avoué, y ont objecté. Arvin Boolell a soutenu que la motion des défendeurs est prématurée et dilatoire.

Il est aussi d'avis que la décision du speaker porte atteinte à ses droits constitutionnels. Arvin Boolell a objecté à ce que la clerk de l'Assemblée nationale soit mise hors de cause dans le bras de fer qui l'oppose à Sooroojdev Phokeer. Car la clerk de l'Assemblée nationales est la gardienne des enregistrements vidéo et du Hansard.

Quant au député rouge Shakeel Mohamed, il a déposé sa plainte constitutionnelle contre le speaker en Cour suprême le 8 décembre 2020. Il conteste son expulsion et sa suspension des travaux de l'Assemblée nationale. Dans sa plainte, Shakeel Mohamed dénonce les agissements de Sooroojdev Phokeer contre les membres de l'opposition.

Le député rouge a été suspendu du Parlement à partir du 17 novembre 2020 pour quatre séances sans raison valable. Il indique que le speaker a enfreint les articles 1, 3, 12, 16, 31 et 48 de la Constitution. Il veut que la Cour suprême décrète sa suspension comme étant illégale, nulle et non avenue.