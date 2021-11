Afrique: Littérature - 2021, une année africaine

Plusieurs écrivains du continent ont été récompensés cette année. Une bonne nouvelle pour la littérature africaine qui fait face à de nombreux obstacles.

Le prix Goncourt a été cette année, décerné au sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, pour son roman "La plus secrète mémoire des hommes".

Une distinction saluée par le président sénégalais, Macky Sall, qui parle d'une "magnifique consécration".

Mohamed Mbougar Sarr est devenu le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à être distingué par le plus prestigieux des prix littéraires français. Il est aussi, à 31 ans, un des plus jeunes lauréats.

En Octobre dernier, un autre écrivain sénégalais, Boubacar Boris Diop, était désigné lauréat du "Neustadt International Prize for Literature", un prix littéraire américain. Les lauréats du "Neustadt International Prize for Literature" reçoivent une récompense de 50.000 dollars US (environ 28 millions de francs CFA.

Boubacar Boris Diop, 75 ans, journaliste, essayiste et romancier, est aujourd'hui l'un des écrivains les plus connus d'Afrique.

Ecrire notre histoire

L'écrivain ivoirien et ancien président de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, Foua Ernest de Saint Sauveur, nous parle de sa rencontre avec Mohamed Mbougar Sarr et de la place encore limitée du livre en Afrique.

Pour lui, "La littérature africaine s'inscrit dans l'ambition de nos peuples qui veulent réfléchir par eux-mêmes, écrire leur propre histoire". L'écrivain dénonce cependant certains obstacles qui freinent encore l'essor du livre sur le continent.

L'auteur sud-africain, Damon Galgut, a lui aussi remporté ce mercredi (03.11.2021), le Booker Prize, prestigieux prix littéraire britannique, pour "The Promise", un livre sur le temps qui passe dans une famille de fermiers blancs dans l'Afrique du Sud post-apartheid.

Autre prix et sans doute le plus prestigieux, le prix Nobel de littérature 2021, attribué au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah.

Il est l'auteur de dix romans, dont "Près de la mer" en 2006, et de nouvelles. Il est aussi connu pour son roman "Paradise", un récit "empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents", selon le jury.

Une grande année donc pour l'écriture africaine avec trois prix parmi les plus prestigieux en cette année 2021 : le 07 octobre, le prix Nobel de littérature à l'auteur tanzanien, Abdulrazak Gurnah, le 03 novembre, le prix Goncourt au sénégalais, Mohamed Mbougar Sarr, pour "La plus secrète mémoire des hommes" et le sud-africain Damon Galgut avec le Booker Prize pour son roman "The Promise".