Algérie: JM d'Oran-2022 - Sebgag installe le Comité de suivi et d'évaluation des préparatifs de l'élite nationale

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag et le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hamad ont installé, jeudi au complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger), le Comité de suivi et d'évaluation des préparatifs de l'élite nationale en prévisions des Jeux méditerranéens d'Oran (JM-2022), a indiqué un communiqué du ministère.

"En application des recommandations du Président de la République, concernant les préparatifs des jeux méditerranéens 2022 qui auront lieu à Oran et en vue de réunir toutes les conditions nécessaires pour la réussite de ce rendez-vous sportif d'importance et d'atteindre les objectifs tracés, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag a installé, en compagnie du président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hamad, le comité chargé du suivi et de l'évaluation des préparations de l'élite nationale pour les jeux méditerranéens", a précisé le communiqué.

Le comité est composé d'experts et techniciens ayant une expérience avérée en la matière, pour assurer l'accompagnement et le suivi des préparations des fédérations concernées par les JM-2022, a poursuivi le ministère dans son communiqué.

Lors de sa rencontre avec les acteurs du mouvement sportif ayant assisté à la cérémonie d'installation dudit comité, dont des directeurs techniques, des entraineurs nationaux et des présidents de fédération, M. Sebgag a tenu à affirmer que "la réussite des jeux méditerranéens ne dépend pas seulement de l'organisation et de la disposition des structures mais, plutôt, de la réalisation des résultats probants qui reflètent les aspirations et les ambitions de l'Algérie, pays organisateur et du large public passionné du sport, toutes disciplines confondues".

"Le Président de la République avait ordonné de réunir toutes les conditions aux sportifs concernés par ce rendez-vous en vue d'atteindre les objectifs escomptés", a-t-il mis en avant.

Il a chargé, à cette occasion, "ledit comité d'intensifier le suivi et l'évaluation réguliers pour la préparation des athlètes et des sélections nationales qui participeront à cette manifestation sportive méditerranéenne", a conclu le ministère.