Cote d'Ivoire: Sensibilisation /RGPH 2021 - Le gouvernement demande une forte implication des médias

«Vous êtes mes soldats», ce sont les termes que le porte-parole du gouvernement a utilisés pour exhorter les journalistes à s'approprier la communication et la sensibilisation à l'importance du recensement général de la population et de l'habitat qui démarre le 8 novembre prochain.

«Je voudrais vous engager à accompagner cette opération qui revêt une importance particulière pour le gouvernement», a dit d'emblée Amadou Coulibaly, à l'entame de la rencontre qu'il a eue, hier, avec la presse nationale à son cabinet, à Abidjan-Plateau.

Mieux, à «ses soldats», le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie a demandé «un engagement plus fort» des médias, pour une bonne campagne de sensibilisation à l'opération. Question de mieux imprégner chaque Ivoirien et l'ensemble des populations qui vivent sur le sol ivoirien, dans le but de se faire recenser. En fin de compte, il a fait savoir que le but de cette opération est d'amener la Côte d'Ivoire à déterminer avec exactitude le nombre de personnes vivant sur le territoire ivoirien.

«Depuis sa prestation de serment en décembre 2020, le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est engagé à offrir aux Ivoiriens une Côte d'Ivoire solidaire, un pays dans lequel, aucun Ivoirien, où qu'il se trouve, quelle que soit son opinion, n'est laissé au bord de la route, dans la transformation et l'amélioration des conditions de vie des populations», a-t-il indiqué, pour situer le cadre et l'enjeu majeur de cette opération de recensement général.

Conduite avec dextérité

Or, l'amélioration du bien-être des populations passe par le développement qui induit une bonne planification et par voie de conséquence une parfaite maîtrise des effectifs. Aussi bien, au niveau global que dans les localités les plus éloignées. Aussi, pour le ministre porte-parole du gouvernement, ce recensement doit-il être conduit avec dextérité et l'implication de toutes les parties. Au final, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de se doter de «données fiables en termes de nombre d'habitants, d'âge, de répartition géographique, de densité de la population, de conditions de vie, d'habitats...», a-t-il précisé.

Le porte-parole du gouvernement a aussi affirmé que les informations collectées permettront au gouvernement d'asseoir une bonne politique économique au profit des populations. «Ces informations sont essentielles pour une bonne gouvernance, pour une élaboration pertinente des politiques de développement adossées aux réalités sociales», a-t-il souligné, en appelant les médias à jouer un rôle éminemment citoyen dans le cadre de la campagne de sensibilisation qui accompagne le recensement.

A cette rencontre, était présent Yeo Nahoua, le directeur de cabinet du ministre du Plan et du Développement. Représentant Kaba Nialé, il s'est appesanti sur les détails techniques de l'opération. Il a, entre autres, fait savoir que le recensement de 2021 s'étendra sur une période de 21 jours. 40 000 agents seront mobilisés sur l'ensemble du territoire, dont 28 000 recenseurs déployés dans les ménages. Il a donc demandé aux populations de leur réserver un très bon accueil. Pour lui, la réussite de l'opération passe par une excellente campagne de sensibilisation. «Mobilisons nos énergies pour cette opération qui est purement statistique», a-t-il conclu.