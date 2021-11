Cote d'Ivoire: Agriculture - La filière Safou va à la conquête du marché

Promouvoir la culture du safou et de ses produits dérivés, tel est l'objectif de la campagne promotionnelle de cette spéculation agricole lancée, hier, par la filière Safou, au siège du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole (Firca). L'opération bénéficie du soutien du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole (Firca).

Introduit en Côte d'Ivoire en 1977, par le Président Félix Houphouët-Boigny, le safoutier de son nom scientifique Dacryodes edulis, n'a pas connu le succès escompté, faute de suivi du projet de vulgarisation de cette culture. C'est en 2000 qu'il a été relancé par des particuliers dans la région d'Agboville, d'Alépé et d'Adzopé. Grâce au soutien du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, et du Firca, la filière Safou, comprenant des sociétés coopératives, a été mise en place.

La compagne promotionnelle de la filière, lancée hier, constitue donc l'une de ses rares actions d'envergure pour inciter la population à cette spéculation qui peut s'avérer rentable. « Le safou peut aussi être une solution à l'employabilité des jeunes. Car de la production et de la commercialisation du safou frais, il pourrait naître une série d'activités : pépiniéristes, planting, récolte, main- d'œuvre, etc. Cela permettrait de maintenir les jeunes au village autour de l'activité, mais aussi d'offrir aux consommateurs des produits élaborés et conditionnés (produits cosmétiques et alimentaires) », a expliqué Ohou Boni Faustin, président du conseil d'administration de la Société coopérative des producteurs de safou de Côte d'Ivoire (PROSAFCI-CA).

Concernant les journées promotionnelles, elles se tiendront en quatre étapes de trois jours, respectivement au Centre commercial Cosmos de Yopougon ; puis au Centre commercial de la Gare de Bassam, à Treichville, ensuite au Grand marché de Marcory, et enfin au Grand carrefour de Koumassi. « Notre ambition première consiste à faire de la Côte d'Ivoire le pilier du safou dans le monde comme elle l'est pour le cacao, à partir de la création de grands champs, de l'installation d'usines dans les grandes zones de production de safou », a souligné Ohou Boni Faustin.

En l'absence du directeur exécutif du Firca, son conseiller technique, Lorgn Jean Paul, qui le représentait, a indiqué que l'absence de stratégie de valorisation de la culture et des produits du safou fait que cette filière est peu connue du public.

Par ailleurs, il a décliné les grands axes de la campagne promotionnelle. A savoir : informer le grand public sur la filière safou depuis la production jusqu'à la mise sur le marché, aussi bien du safou que de ses produits dérivés ; présenter aux visiteurs le fruit et les échantillons des produits dérivés à base de safou ; donner des informations utiles sur les zones et les périodes de production, les différents produits dérivés et leurs bienfaits ; présenter les sociétés coopératives de producteurs de safou et les entreprises impliquées dans la transformation du safou pour des échanges d'expérience et des relations d'affaires.