Cote d'Ivoire: Sortie de promotion / École de police d'Abidjan - « La politique sécuritaire du gouvernement vise le ratio d'un policier pour 400 habitants »

Présidant la cérémonie de fin de formation et de remise d'épaulettes à la 44e promotion de sous-officiers de la police nationale, à l'école de police d'Abidjan, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, est revenu sur la vision du Président de la République Alassane Ouattara, en matière de sécurité.

Qui vise à atteindre les standards internationaux. Reconnaissant que la situation sécuritaire s'est améliorée depuis l'accession à la magistrature suprême du Président Alassane Ouattara, le ministre Vagondo Diomandé, explique cependant que le compte n'est pas bon pour le gouvernement qui, sous la houlette du Chef de l'État veut atteindre « le ratio d'un policier pour 400 habitants... ». C'est dans cette veine, dira le ministre de la Sécurité, que le gouvernement a mis en œuvre la loi de programmation de la sécurité intérieure. Qui vise d'une part à renforcer la professionnalisation des forces de sécurité.

Et ce, à trois niveaux, à savoir, le recrutement, la formation et la reconversion. D'autre part, cette loi vise à adapter les effectifs de la police nationale à l'évolution de leurs missions. Ce qui militerait en faveur de l'atteinte des ratios visés par le gouvernement. Raison pour laquelle, en créant toutes les conditions pour une bonne formation des policiers, le gouvernement met un point d'honneur sur la discipline qui, selon le ministre Vagondo Diomandé, doit caractériser tous les fonctionnaires de police. « Les Ivoiriens sont en droit d'exiger la compétence, la disponibilité et le professionnalisme de la part de sa police... », fait remarquer le ministre.

D'où son appel aux 408 sous-officiers fraîchement sortis, au professionnalisme et à la rigueur dans le respect des droits de l'homme. « Le temps du policier omnipotent et omniscient est révolu. Aujourd'hui, la population est votre alliée naturelle. C'est à travers une franche collaboration avec la population que la police pourra réaliser des résultats qualificatifs... », conseille le ministre. Qui demande également aux populations de respecter sa police et de faire corps avec elle.

« Faites preuve d'abnégation... »

Le major de la 44e promotion baptisée du nom de feu le sergent-chef Kouadio Yao Ernest, est une dame. Le sergent Kouamé Flore, qui a obtenu une moyenne annuelle de 15, 48/20. La moyenne générale de la promotion est de 13,64/20.

Parrain de la 44e promotion des sous-officiers, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, qui a réaffirmé sa fierté de parrainer la promotion, a profité pour prodiguer des conseils d'exemplarité dans l'exercice de leur fonction. Il a rappelé à ses filleuls qu'ils doivent faire preuve d'abnégation à l'image du sergent-chef Kouadio Yao Ernest « qui a perdu la vie, en sauvant une vie... ».

Le ministre de la Communication, tout en insistant auprès de ses filleuls à être des modèles, a saisi l'occasion pour leur rappeler qu'il ne les soutiendrait jamais, en cas de méprise dans l'exercice de leur fonction et même pour les affectations. Car pour Amadou Coulibaly, le policier doit servir sur l'ensemble du territoire national, sans préférence de poste. «...Ils iront partout où le service les appellera, parce qu'ils sont dignes de la mémoire du sergent-chef de police Kouadio Yao Ernest... », affirme le ministre.

Qui rappelle à la 44e promotion des sous-officiers de police, qu'autant l'État sait reconnaître les efforts, autant il sait aussi sanctionner. D'où la mise en garde: « Tous ceux d'entre vous, qui n'auraient pas de comportement exemplaire et qui devront être sanctionnés, ne devront pas compter sur votre parrain... », prévient le ministre. Qui conseille à ses filleuls de tourner le dos à certaines pratiques déshonorantes. « Tant que vous aurez un comportement exemplaire, vous pourrez compter sur vos supérieurs pour être des boucliers protecteurs et nous-mêmes. Votre travail est d'assurer la paix et la quiétude de chacun de nous et vous devez vous y investir... », rassure le parrain.