Cote d'Ivoire: Région du Cavally - Anne Ouloto engagée à bâtir un développement durable

Le Conseil régional du Cavally que préside la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'Administration, Anne Désirée Ouloto, a fait hier à l'Espace Event des II Plateaux, le bilan de ses activités.

Témoins privilégiés de cette rencontre, d'illustres autorités de la République de Côte d'Ivoire ou leurs représentants. En première ligne, le président du Sénat Jeannot Ahoussou-Kouadio; Aka Aouélé, président du Conseil économique, social et environnemental et culturel; le ministre de l'Intérieur et de la sécurité, Vagondo Diomandé, Abdourahmane Cissé, secrétaire général de la Présidence; Nialé Kaba ministre du Plan et du développement, Alain Donwahi, ministre des Eaux et Forêts; Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique; Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté. Ils ont salué le travail abattu par Anne Ouloto au Conseil régional du Cavally. A l'image du président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio a souligné le retour de la paix et la stabilité dans le Cavally et la politique d'autonomisation menée. « Elle a su changer les esprits vers le développement », a-t-il indiqué. A en croire Aka Aouélé, président du Conseil économique, social et environnemental et culturel, elle

a su rassembler toutes les forces vives. « Félicitations à la présidente pour cette démarche qui consiste à fédérer toutes les intelligences de la région, autour de la cause du développement local ». Quand le ministre de l'Intérieur et de la sécurité, Vagondo Diomandé, affirme son satisfecit. Et exhorte les autres collectivités décentralisées à suivre l'exemple du Conseil régional du Cavally. «Bravo pour tout ce qu'elle fait au sein du gouvernement et à la tête du conseil régional du Cavally », s'est-il satisfait.

Des projets structurants pour le Cavally avec Anne Ouloto

50 projets ont été entrepris dans le domaine de l'éducation, la santé, l'autonomisation de la femme, la lutte contre la pauvreté et la cohésion sociale. Ce qui s'est traduit par la construction d'écoles, de centres de santé, l'adduction d'eau potable, la réhabilitation de routes, des financements d'activités génératrices de revenus au profit de femmes... Les départements de Guiglo, Toulepleu, Bloléquin et Taï ont bénéficié de plusieurs projets. Cependant, beaucoup reste à faire, a confessé la présidente du Conseil régional. Il s'agit du bitumage de l'axe Guiglo-Taï, un chantier qui urge. Car dira la ministre Anne Ouloto, Taï demeure un grenier pour la Côte d'Ivoire.

Poursuivant, Anne Ouloto s'est engagée à bâtir sa vision autour du développement durable. Elle s'est, à cet effet, dotée d'un schéma stratégique de développement pour une gestion durable des ressources naturelles. Au nombre de ses outils, l'on note le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ; le plan stratégique de production de cacao-zéro déforestation et un programme régional de gestion des ressources naturelles.

D'où son appel à la paix: « C'est à ce prix que le gouvernement continuera à apporter des réponses concrètes à nos attentes. Des projets structurants et majeurs sont en cours de réalisation dans la région. Nous avons fait le choix d'une approche participative, incluant le corps préfectoral, les chefs traditionnels, les guides religieux, les leaders des jeunes des différents partis politiques, les différents acteurs de la société civile».

Le panel a porté entre autres sur la promotion du civisme et de l'insertion de la jeunesse, la gestion des aires protégés, gage de paix et de développement durable, la problématique de l'entretien routier en Côte d'Ivoire et dans le Cavally.

Pr Yacouba Konaté, représentant la Grande chancelière, Henriette Dagri Diabaté, a déclaré qu'Anne Ouloto est une chance pour le Cavally. « Elle a une capacité de discussion pour faire avancer les dossiers », a-t-il confié.

Le directeur exécutif du Rhdp, Adama Bictogo, était à cette rencontre.