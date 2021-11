Cote d'Ivoire: Rgph 2021 - Nialé Kaba sollicite l'implication du corps diplomatique

Une rencontre a été organisée dans ce sens avec les ambassadeurs au Centre de conférences du ministère des Affaires étrangères au Plateau.

Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, est allée solliciter le 3 novembre, l'implication du corps diplomatique dans la phase de dénombrement du Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph 2021).

Elle était entourée de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara et du ministre délégué chargé de l'Intégration africaine, Alcide Djédjé.

Nialé Kaba a présenté l'état d'avancement de l'opération et invité les ambassadeurs à sensibiliser leurs ressortissants à se mobiliser et à prendre toutes les dispositions pour réserver un bon accueil aux agents recenseurs. Mais également pour s'assurer de leur fournir les informations recherchées.

La ministre du Plan et du Développement a indiqué que les premiers jours de la phase de dénombrement seront consacrés à la numérotation des bâtiments et ménages puis à la mise à disposition du questionnaire. Elle a aussi rassuré les ambassadeurs que l'ensemble des agents recenseurs sont vaccinés. En plus, ils feront usage de masques et gels hydroalcooliques à l'entrée et au sortir des foyers. En outre, Nialé Kaba a relevé le fait que la présente opération de recensement est particulière en ce qu'elle tire les leçons des Rgph antérieurs qui ont parfois enregistré beaucoup de difficultés et d'imperfections.

Pour sa part, Kandia Camara a souligné l'importance que le gouvernement attache à la réussite de l'opération de recensement, d'autant que les données collectées permettront de planifier les futurs projets et programmes de développement.

La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères a affirmé qu'elle compte sur l'engagement des diplomates aux côtés du gouvernement pour porter l'information à leurs compatriotes résidant sur le territoire ivoirien.

Tout en félicitant le gouvernement, les diplomates ont dit leur adhésion totale au projet et promis de s'engager dans le processus pour plus d'efficacité dans la collecte des informations. Bien avant, ils ont pu se faire expliquer l'ensemble du processus et ont bénéficié d'éclairages sur les points qui leurs paraissaient complexes. Puisqu'en présence du Dg de l'Institut national de la statistique (Ins), N'Guessan Doffou, par ailleurs directeur national du recensement, Aka Doré, directeur du Bureau technique permanent de recensement (Btpr) a répondu aux préoccupations des ambassadeurs.