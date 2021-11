Afrique: Éliminatoires du mondial 2022 - Les 25 Éléphants contre le Mozambique et le Cameroun

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Éléphants de Côte d'Ivoire jouent leur avenir, les 13 et 16 novembre prochains.

Ils vont livrer deux matches capitaux contre le Mozambique et le Cameroun, à l'issue desquels on saura s'ils feront partie des 10 équipes qualifiées pour le dernier tour de Qatar 2022. Pour ces deux matches de la 5e et 6e journées, le sélectionneur national, Patrice Beaumelle a convoqué 25 joueurs. Comparativement au dernier regroupement, on note quelques absences de taille mais également un retour important.

La bonne nouvelle est incontestablement le retour dans le groupe de Sébastien Haller. L'attaquant de l'Ajax d'Amsterdam, l'actuel 2e meilleur buteur de la Ligue des champions (7 buts) est présent dans la liste de Patrice Beaumelle. Son absence s'était faite ressentir au Bénin contre le Malawi où les Pachydermes ivoiriens avaient peiné à venir à bout des Flames (2-1). L'avant-centre ivoirien devrait être, d'ailleurs, l'homme à abattre à Douala pour les Lions Indomptables qui avaient eu du mal à l'arrêter au stade d'Ebimpé au match aller.

Si Beaumelle récupère Haller, il devra, cependant, composer sans quatre éléments importants de son dispositif. En effet, Jérémie Boga, Gervinho, Wilfried Singo et Wilfried Zaha sont forfaits pour ces deux derniers matches . On s'y attendait pour Gervinho après sa rupture de ligaments contractée en championnat avec son club. Boga et Singo, quant à eux, se sont blessés récemment à l'entraînement. « Boga s'est blessé à l'entraînement. Il souffre d'une élongation à la cuisse et sera indisponible pendant trois semaines. Il faisait partie des 25 joueurs et je comptais vraiment sur lui. Wilfried Singo était également dans la pré-sélection. Il souffre d'un début de pubalgie. Je ne veux pas cramer ce jeune joueur même si j'aurais voulu l'avoir. A son poste, Djibo Maïga m'a donné satisfaction lors du match contre le Malawi », a déclaré Patrice Beaumelle

Le cas Wilfried Zaha

Des quatre absences majeures du groupe de Patrice Beaumelle, celle de Wilfried Zaha (Crystal Palace) suscite la polémique dans le milieu du football ivoirien. Selon les propos de l'entraîneur des Éléphants, hier, le joueur a décidé de prendre du recul afin de réfléchir à la suite de sa carrière avec les Éléphants. « Je me suis entretenu avec lui.

Il m'a envoyé un message, il y a une dizaine de jours dans lequel il révèle que cela fait trois rassemblements de suite avec les Éléphants où il retourne malade à chaque fois et cela lui pose problème. Il m'a demandé de ne pas l'appeler en novembre car il veut réfléchir sur la suite de sa carrière internationale. Mais je le répète, je ne forcerai jamais un joueur à venir en équipe nationale si son choix n'est pas du cœur. Je veux des guerriers qui me supplient de vouloir venir en sélection. Je veux des soldats. Le talent, il y en a partout mais cela ne suffit pas », a expliqué le sélectionneur lors de sa conférence de presse.

Des propos de l'entraîneur qui ont déclenché le courroux de certains sportifs contre le joueur de Crystal Palace qui a pourtant délibérément choisi de porter les couleurs de la Côte d'Ivoire, il y a cinq ans alors qu'il était également convoité par l'Angleterre. Les motivations de l'attaquant ivoirien sont-elles justifiées ou non, l'avenir nous le situera.

En attendant d'en savoir plus sur cette affaire, Beaumelle a, malgré tout, du beau monde pour défier le Mozambique et le Cameroun et engranger les 6 ou 4 points nécessaires qui octroient l'unique ticket du dernier tour des éliminatoires du Mondial 2022. Max Gradel et ses coéquipiers débutent leur regroupement la semaine prochaine avant de mettre le cap sur le Bénin où ils affronteront le Mozambique le 13 novembre.

Gardiens :

Sylvain Gbohouo - Badra Ali Sangaré - Abdoul Karim Cissé

Défenseurs :

Serge Aurier - Eric Bailly - Sinaly Diomandé - Willy Boly - Odilon Kossounou - Emmanuel Agbadou - Hassane Kamara

Milieux :

Serey Dié - Ibrahim Sangaré - Jean Daniel Akpa Akpro - Franck Kessié - Traoré Hamed Junior - Seri Jean Mickael - Habib Digbo Maïga

Attaquants :

Max Gradel - Maxwell Cornet - Lago Junior - Jean Evrard Kouassi - Nicolas Pépé - Sébastien Haller - Christian Kouamé - Yohan Boli.