Maroc: Marche Verte - Un épisode historique grandiose porteur d'innombrables enseignements

Rabat — La Marche Verte, cet événement historique qui restera gravé à jamais dans la mémoire de tous les Marocains, a été initiée de main de maître par Feu SM Hassan II en 1975.

Célébrée le 6 novembre de chaque année, cette grande marche à caractère pacifique avait abouti à la décolonisation des provinces du Sud et a bâti un avenir radieux marqué par une formidable mue économique et sociale au profit de la population sahraouie, qui se poursuit aujourd'hui sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

La célébration samedi du 46ème anniversaire de la Marche Verte constitue une occasion pour le peuple marocain dans son ensemble de se remémorer une épopée nationale glorieuse et un épisode historique grandiose vers le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc qui traduit le ferme attachement et la volonté constante des Marocains à récupérer leurs terres spoliées.

En cette journée très spéciale, les Marocains réitèrent également leur détermination à préserver les valeurs sacrées du Royaume et de les inculquer aux générations futures afin de consolider leur sentiment d'appartenance à leur pays et leur culture.

La célébration de la Marche verte se veut ainsi une occasion pour les différentes composantes de la société de continuer à œuvrer de manière collective en faveur du développement multidimensionnel de ce territoire cher à tous les Marocains et fêter son retour triomphal au giron de la mère patrie.

Porteuse d'innombrables enseignements, cette marche singulière traduisant la parfaite symbiose entre le glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain, met en évidence la sagesse du Roi unificateur qui a réussi de manière civilisée et pacifique, à mettre fin à la présence coloniale dans le Sahara marocain.

Une marée humaine d'environ 350.000 Marocains, hommes et femmes confondus, a répondu de manière spontanée à l'appel lancé par Feu S.M. Hassan II, en se dirigeant de manière ordonnée et en toute sérénité, vers la région du Sahara et hissant en toute confiance le drapeau national dans le ciel de ce territoire qui depuis la nuit des temps faisait partie intégrante du Maroc.

Ainsi, cet événement sans précédent inscrit en lettres d'or dans l'Histoire du Maroc, est devenu un symbole pour toute une Nation et l'expression de la quête de tout un pays à un développement durable, global et harmonieux.

46 ans après, le Royaume poursuit toujours sa marche vers le progrès sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI. Doté d'un nouveau modèle de développement économique avec une enveloppe budgétaire de plusieurs dizaines de milliards de dirhams, le Sahara marocain est en phase de s'imposer comme centre économique phare.

Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par SM le Roi Mohammed VI, se veut un véritable projet de société qui a pour objectif de favoriser l'épanouissement du citoyen marocain, de préserver sa dignité et de le placer au cœur du processus de développement. Les différents chantiers et projets mis en œuvre dans ce cadre, visent à ériger le Sahara marocain en un véritable hub régional et international.

En chiffres, la majorité des chantiers entrant dans le cadre de ce méga projet sont réalisés à 70%, quelque 179 projets ayant été achevés ou en phase d'exploitation pour un coût global de 13,2 MMDH, tandis que 336 projets sont en cours d'achèvement.