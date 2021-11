Sénégal: Diourbel /Élections locales - Dr Ndèye Maguette Ndiaye en phase avec le choix du président

La responsable de l'Alliance pour la république, Dr Ndeye Maguette Ndiaye, a décidé de mouiller le maillot pour une large victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux prochaines élections locales de 2022. Elle compte s'appuyer sur ses 25 cellules de femmes et ses sympathisants pour faire triompher le ministre de l'Emploi Dame Diop au soir du 23 Janvier.

«cette rencontre a été une confirmation de notre choix. On avait dit qu'on attendait que le Président de la République désigne un candidat à la mairie, au niveau du département pour pouvoir se prononcer. S'il nous désignait, nous allions inviter toutes les populations de Diourbel à travailler avec nous. Comme nous sommes des militants disciplinés.

Aujourd'hui, le choix du Président Macky Sall nous réconforte dans nos pensées et dans nos idées. Pour rappel, nous soutenons toujours les actions de notre coalition Benno Bokk Yaakaar par rapport à sa vision pour développer le Sénégal, la région de Diourbel mais aussi nos localités. Le choix est porté sur notre frère Dame Diop qui est notre frère de parti mais nous nous engageons à l'accompagner et à travailler main dans la main pour qu'il y ait victoire Nous sommes dans cette logique et nous allons continuer à travailler la main dans main car Diourbel a besoin de ses fils valeureux et de ses filles valeureuses pour développer non seulement la région mais aussi le département et la commune. Nous allons battre campagne pour qu'il y ait victoire au soir du 23 janvier 2022».

Explique Dr Ndeye Maguette Ndiaye

Et elle poursuit : « nous avons démarré le travail depuis fort longtemps. Nous avons adopté la stratégie de proximité et nous avons des cellules au niveau des quartiers et des sous-quartiers. Nous allons travailler pour la réussite de ces élections pour ramener la victoire. On compte organiser un meeting sous peu et nous allons continuer la sensibilisation pour massifier nos cellules ».