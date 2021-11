Algérie: L'e pays dispose d'un plan global pour renforcer l'encadrement des établissements de la formation professionnelle

Tipasa — L'Algérie dispose d'un plan global pour renforcer les capacités d'encadrement des établissements de la formation professionnelle, a affirmé jeudi à Tipasa le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi.

L'Algérie dispose d'un plan global pour renforcer les capacités des enseignants et l'actualisation de leurs connaissances, à travers la formation continue, a assuré M. Merabi, qui a présidé une cérémonie de remise de diplômes de formation dans les énergies renouvelables à des enseignants, dans le cadre d'une action de coopération avec la Turquie.

Accompagné du ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Ben Attou Ziane, du wali de Tipasa, Ahmed Mabed, du deuxième secrétaire à l'ambassade de Turquie en Algérie, Burcu Demirdugen, et du coordinateur de l'Agence turque de coopération et de développement (TIKA), Alparslan Cevik, M. Merabi a souligné que cette session de formation est le "premier fruit" d'une coopération entre le ministère de la Formation professionnelle et l'Agence turque "TIKA", relevant le "niveau de coopération atteint" entre les deux pays, "liés par une longue histoire commune".

Appelant à un "renforcement de ce type de partenariat avec des pays frères et amis, à l'instar de la Turquie", il a plaidé pour "l'exploitation d'outils de développement des programmes de formation, de manière à les adapter aux compétences réclamées par le marché du travail et atteindre ainsi les normes mondiales en terme de maîtrise des nouvelles technologies, notamment dans le domaine des énergies propres".

A noter que le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) de Cherchell a bénéficié de trois laboratoires pédagogiques spécialisés en formation dans les énergies renouvelables.

Cette formation, assurée par trois experts algériens et trois autres turques et qui a profité à 18 enseignants, s'est axée sur "l'exploitation idoine des laboratoires pédagogiques spécialisés" dans la formation professionnelle, dans les domaines de l'"énergie solaire", l'"énergie éolienne", et la "maîtrise logique des programmes", constituant les thèmes des trois laboratoires offerts en guise de dons, par l'agence turque "TIKA".

Lire aussi: La maison de l'accompagnement, mécanisme efficace pour valoriser le produit de la formation professionnelle

Dans son allocution à l'occasion, le coordinateur de l'Agence turque de coopération et de développement (TIKA), Alparslan Cevik, s'est félicité "du niveau de coopération" entre l'Algérie et la Turquie, ayant permis l'organisation de plus d'une centaine de manifestations et initiatives en Algérie, dont notamment la restauration de la mosquée Ketchaoua (Alger), relevant "la fraternité et l'amitié", liant les deux pays depuis des siècles.

Il a, également, assuré la "disponibilité" de l'agence "TIKA" à "poursuivre son activité avec les secteurs de la formation professionnelle et l'enseignement supérieur en Algérie, par l'échange d'expertises et le transfert technologique".

Aussi, M. Alparslan a considéré que l'Algérie dispose de "hautes capacités en matière d'énergies alternatives et propres, dont l'énergie solaire notamment", soulignant l'importance de son optimale exploitation.

Il a rappelé à ce propos que le secteur des énergies propres emploie, actuellement, 12 millions de personnes, à l'échelle mondiale, au moment où les prévisions tablent sur 43 millions de personnes employées dans le secteur à l'horizon 2050.

La délégation ministérielle, accompagnée des représentants turques, s'est rendu auparavant au CFPA de Cherchell.

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a, également, présidé une cérémonie de signature d'une convention de partenariat et de coopération entre l'Unité de développement des équipements solaires (UDES) de Bou Ismail et la direction de la Formation de Tipasa.