Afrique: Aliou Cissé sur Pape Gueye - « Il peut beaucoup nous apporter au regard de ce qu'il fait dans l'entrejeu de Marseille »

Aliou Cissé s'est exprimé sur l'arrivée du milieu de terrain de l'OM, Pape Gueye, dans la tanière des Lions du Sénégal.

Pape Gueye, le milieu de terrain de l'OM, a été convoqué pour la première fois par Aliou Cissé pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2022, le 11 novembre au Togo puis face au Congo le 14. Il s'agit de la grande nouveauté d'un groupe qui s'est étoffé depuis la finale perdue de la CAN 2019 contre l'Algérie (0-1).

Aliou Cissé tenait beaucoup à Pape Gueye et il ne l'a jamais caché. « Pape est un garçon de talent capable de jouer à deux devant la défense et d'évoluer en position de sentinelle. On avait à cœur de renforcer notre milieu de terrain-là qui manquait un peu de taille et un peu d'impact aussi », a signifié Aliou Cissé devant les journalistes.

Confiant que sa nouvelle recrue va apporter son talent au service de son groupe, Aliou Cissé considère que Pape Gueye a pris le temps de mûrir sa décision et que désormais, il viendra pour aider l'équipe nationale et en profiter pour progresser. « On ne se cache pas, cela fait un bon bout de temps qu'on est derrière lui. Pape est un garçon à qui on a laissé du temps pour réfléchir sur sa décision et aujourd'hui, il a donné son aval.

Maintenant je pense qu'il peut beaucoup nous apporter au regard de ce qu'il fait dans l'entrejeu de Marseille. Il a une marge de progression et venir en équipe nationale peut beaucoup l'aider et nous aider aussi », a déclaré Aliou Cissé.

Les Lions de la Teranga seront emmenés par Sadio Mané, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gueye. Déjà qualifiés pour les matches de barrages en mars, ils vont peaufiner leurs automatismes avant de s'attaquer à la CAN au Cameroun (9 janvier-6 février). Après avoir décroché la qualification lors de la 4ème journée grâce à un sans-faute, les Lions joueront contre le Togo jeudi 11 Novembre à Lomé et recevront la Congo lors de la dernière journée le 14 Novembre, à 19h00 GMT, au Stade Lat Dior de Thiès.