Algérie: Message et héritage spirituel des moines de Tibhirine, 25 ans après leur mort tragique

Rome — Lors de la prière mariale du Regina Coeli, le dimanche 26 mai 1996, le Saint-Père Jean-Paul II a déclaré : "La célébration d'aujourd'hui de la solennité de la Pentecôte est attristée par la tragique nouvelle de la mort de sept moines du monastère trappiste de "Notre-Dame d'Atlas" en Algérie, la dernière d'une série de déplorables épisodes de violence qui bouleversent depuis longtemps la vie de la nation algérienne, sans épargner nos frères catholiques.

Malgré notre profonde tristesse, nous rendons grâce à Dieu pour le témoignage d'amour donné par ces religieux. Leur fidélité et leur cohérence font honneur à l'Eglise et seront certainement un germe de réconciliation et de paix pour le peuple algérien, dont ils étaient solidaires". (voir Fides 29/5/1996).

Les sept moines de Tibhirine, tués après des semaines de captivité, ont été béatifiés à Oran, avec douze autres martyrs d'Algérie, le 8 décembre 2018 (voir Fides 10/12/2018). Vingt-cinq ans après leur mort tragique, un Colloque international qui se tiendra à Rome les 3 et 4 décembre souhaite recueillir les témoignages de ceux qui les ont connus et les contributions de ceux qui continuent de s'inspirer théologiquement, spirituellement et pastoralement de leurs écrits.

Avec une première journée réservée aux étudiants, le Colloque vise à sensibiliser à ce patrimoine spirituel et à stimuler les travaux au niveau universitaire. La deuxième journée, ouverte à un public plus large, vise à faire connaître l'expérience vécue par ces moines et à contribuer à la diffusion de leur message grâce à la traduction prochaine de leurs écrits en italien.

Organisé par l'Association pour la protection des écrits des sept de l'Atlas et le Comité scientifique des Écrits de Tibhirine, en collaboration avec l'Athénée pontifical Sant' Anselmo, et avec le soutien de la Fondation des Monastères, ce colloque est placé sous le haut patronage du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Inscription : organizational@anselmianum.org.