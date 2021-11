Congo-Brazzaville: Cinéma - Canal+ Congo lance Maboké Télévision

La conférence de presse sur le lancement officiel de la nouvelle chaîne de fiction, cent pour cent en lingala, dédiée aux acteurs du cinéma des deux rives du fleuve Congo, a eu lieu le 3 novembre à Brazzaville. Maboke tv est à retrouver sur le Canal 39 dans séries et divertissement ou Canal 352.

La conférence de presse a rassemblé un public composé notamment des acteurs, producteurs et réalisateurs des films spécialement congolais. Maboké Tv, dont le but principal est de divertir, proposera à ses abonnées lingalaphones les meilleurs contenus reflétant l'univers et la richesse incroyables des Maboke qui seront portés par de grandes stars. Elle mettra ainsi sous les projecteurs tous les talents et les succès de ces dernières générations et celles à venir à travers une offre unique de séries, de cinéma, de JT décalé, de programmes de danses, musicaux et humoristiques tous les jours de la semaine. « Maboké tv est une chaîne radicale. Elle vient répondre aux attentes de la population lingalaphone. C'est une chaîne qui vient à point nommé pour promouvoir une langue qui fait partie de notre culture. Maboké tv est là pour l'éclosion des talents des cinéastes, des humoristes. Elle va permettre à tous ceux qui ont des produits et des productions en lingala de se faire connaître », a fait savoir Jean Pierre Baseme, directeur général de Canal+ Congo.

Pour sa part, Michael Gandoh, acteur, producteur et réalisateur de films, n'a pas manqué de manifester sa satisfaction pour cette nouvelle chaîne. « C'est une belle occasion que nous venons enfin de mettre l'Afrique centrale en avant parce que cela fait plusieurs années que notre cinéma n'est pas suffisamment visible et que nos confrères de l'Afrique de l'ouest ont pris le dessus depuis quelques années déjà. Avoir cette chaîne qui est spécialement dédiée aux deux Congo est pour moi un grand plaisir parce que nous allons enfin parler de nous », a-t-il indiqué. Et d'ajouter : « Notre souhait est que le grand Congo n'avale pas le petit Congo. Nous sommes autant créatifs que ceux qui sont en face. Nous souhaitons que cette chaîne fasse la parité et qu'il n'y ait pas un certain favoritisme. Nous comptons sur la sagesse de la chaîne pour mettre tous les moyens possibles pour que les produits des deux Congo soient visibles sans parti pris ».

Notons que depuis trente ans, Canal+ met en lumière des grandes histoires africaines à travers ses chaînes éditées et ses productions de programmes: cinéma, séries, émissions. Sont prévues pour le lancement de la chaîne des séries : Famille Honorable, Rivalité parfaite, A Cause de toi, La clé et Zenga Mambu.

En 2022, Maboke tv proposera encore et toujours des séries congolaises à grands succès. Sont notamment prévues à l'antenne : Après la mort, Mujinga, Keto de Bellevue, Mon téléphone de Bodo, La clé du bonheur de Ddtv.