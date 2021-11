Congo-Brazzaville: L'art et la manière - L'art de gérer sa maison

La maison est l'endroit par excellence du ressourcement physique mais aussi émotionnel et spirituel de tout être humain. Aussi appelée " foyer " pour souligner son aspect réconfortant, bien tenue, elle est propice à l'épanouissement de chaque âme qui évolue en son sein et surtout à l'extérieur, dans la compétitivité du monde. Comment alors bien gérer sa maison ?

Chaque maison a un style de vie approprié selon les profils des personnes qui l'habitent. Ainsi, la maison d'un artiste ne ressemblera pas forcément à celle d'un fonctionnaire et vice-versa.

Bien que les styles de vie puissent être très variés, il n'en demeure pas que tous recherchent paix, quiétude et bien-être. En art de vivre, on parlera alors du concept « Home sweet home » qui est applicable à tous les styles de vie, à des variations près.

La gestion de la maison, pour atteindre cet état de havre de paix, de foyer réconfortant, repose essentiellement sur l'organisation de la vie de la maison en fonction des besoins de chacun des membres de la famille qui la constituent.

Avant de spécifier les besoins des parents de ceux des enfants ou de ceux des amis en visite ou en séjour, le bon sens voudrait que chacun d'eux puisse satisfaire ses besoins de base ou ses besoins primaires : celui de manger, de se reposer, d'observer une hygiène corporelle et d'avoir les sens stimulés par un espace de vie propre et agréable à vivre en expérience en termes des cinq sens.

Une fois ces besoins de base comblés, on pourra alors penser à la satisfaction des besoins plus élaborés comme celui de travailler, de créer, de se challenger dans un domaine précis ; on parlera alors de réalisation personnelle, et toute réalisation personnelle recquiert une maison dont le service est opérationnel, une maison qui puisse suivre le rythme de vie de ses habitants.

La vie de la maison s'organisera en premier lieu autour de ces besoins fondamentaux. En pratique, il s'agira de déterminer les heures de réveil et d'endormissement des grands et des petits, déterminer les heures de repas et leurs menus de façon cyclique afin de ne pas se retrouver à se poser la question de savoir ce qu'on va manger et ce à tout venant.

Prévoir les menus de la semaine à l'avance permet aussi de les préparer le week-end pour des familles contemporaines où la femme a des obligations professionnelles au même titre que l'homme. Les week-ends sont alors des temps de préparation de la semaine de travail en ces aspects plus haut cités.