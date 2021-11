Afrique de l'Ouest: Moussa MARA, la guest-star de Bakou World Forum en Azerbaïdjan

L'ancien Premier ministre du Mali (2014-2015) a terminé sa participation à la rencontre de l'OHADA à Abidjan où il a pris part à la cérémonie officielle de l'événement.

Moussa MARA a donné son point de vue et apporté des éclairages sur certains points majeurs de cette activité qui durera jusqu'au 05 Novembre en présence d'autres experts venus du Mali.

Les travaux de la rencontre ont démarré le 1er novembre 2021 en présence des représentants de plus de 20 pays et de plusieurs organisations internationales concernées par les questions de comptabilité, d'investissement et de développement économique.

Dans le même sillage, quittant la capitale ivoirienne, Moussa Mara, de retour à Bamako, participe le 3 novembre dernier, au colloque international sur les réformes à imprimer au Mali et en Afrique de l'Ouest en termes de gestion des territoires et fournitures de services aux populations. Ce colloque réunit des chercheurs, des acteurs politiques et de la société civile à travers des ateliers d'échanges et des discussions afin de produire des idées originales et viables, permettant aux collectivités de se réinventer pour mieux satisfaire les citoyens.

Selon Ousmane Keita, Enseignant chercheur à la FSAP, l'intervention du Premier ministre Moussa MARA était intéressant à double titre, surtout, lorsqu'il a parlé des rapports entre les collectivités territoriales et l'État central.

"Parce que, lui, il ne dissocie pas les deux, ce que je trouve très intéressant. Il a également touché beaucoup d'aspects qui sont à l'origine du problème malien. Je pense que des leaders politiques comme ça qui ont des visions peuvent être véritablement des bons dirigeants pour le pays" précise l'enseignant-chercheur malien.

Guest- star de Bakou World Forum

L'ex-Sherpa a aussitôt posé ses valises à Bakou en Azerbaïdjan ce jeudi 04 novembre au soir pour assister à une conférence internationale sur le Monde post-Covid 19 sur invitation du Bakou World Forum une organisation internationale non gouvernementale.

Moussa MARA a eu l'occasion à son arrivée sur le sol de Bakou de rencontrer quelques compatriotes du Mali, vivant dans ce pays ex-soviétique en pleine progression socio-économique. Confidentiel Afrique reviendra sur les temps forts de ce raout international qui cristallise l'attention des grands décideurs et acteurs de développement de la planète.

Signalons que Moussa MARA est l'un des plus dynamiques chefs de partis politiques de l'opposition malienne sous la bannière de Yelema en ce moment qui ne cesse de mener des tournées politiques dans la sous-région et à l'échelle internationale. Loin des étuves de la chaudière à Bamako.