Congo-Brazzaville: Le Congo mon beau pays - Mboka kitoko / De la vallée du Nil à l'embouchure du Congo. Ch.3

L'histoire rappelle que de la Nubie-Egypte-Ethiopie-Soudan dans la vallée du Nil, base de l'Afrique berceau de l'humanité, sont parties des vagues des populations qui ont essaimé l'Afrique, l'Europe et l'Asie.

Principales causes : désertification du Sahara ; forte concentration démographique ; recherche des nouvelles terres pour les troupeaux et les travaux agricoles ; recherche de nouveaux gisements de fer ; esprit de conquête et d'aventure, etc.

Lors de l'éparpillement, la vague migratoire Bantu est descendue jusqu'en Afrique australe. Sur l'aire de l'embouchure du Congo est fondé le Royaume ou l'Empire du Kongo. Situé au sud-ouest de l'Afrique, l'Empire ou Royaume du Kongo devait avoir une étendue de 300 000 Km² comme le rappellent les chroniqueurs européens Lopez Duarte en 1591 et Giovanni Antonio de Montecuccolo en 1667.

Les renseignements fournis par Duarte Lopez via Felippo Pigafetta semblent confirmer la tradition selon laquelle le « Royaume de Kongo atteindrait une superficie dépassant les 2 500 000 km2 ».

Les Bantu

La population de l'Empire Kongo est d'origine Bantu. Les Bantu sont des peuples noirs, grands de taille. Ils ont diverses langues, des coutumes et croyances qui se ressemblent. On les reconnaît aussi par la couleur noire des cheveux et de la peau. L'on entend par bantu (ou muto, muntu, personne ou Homme au sens le plus large) au singulier, bato, ba'ntu, (personnes) au pluriel, l'ensemble des peuples vivant au sud de la zone équatoriale et parlant généralement des langues de la même famille. Les Bantu parlent des langues dites bantu.