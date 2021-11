Afrique: COP 26 - La question des combustibles fossiles divisent les pays riches et l'Afrique

A Glasgow, en Ecosse, une liste de questions épineuses a été remise aux délégués de la COP 26, parmi lesquelles figurent celle-ci : les pays à faible revenu devraient-ils se voir refuser l'accès aux combustibles fossiles alors même que les pays les plus riches continuent de les exploiter ?

L'Europe et les États-Unis ont mené une charge à la Banque mondiale (BM) pour mettre fin au soutien de l'institution aux projets de combustibles fossiles alors que leurs propres économies continuent de dépendre fortement de sources d'énergie polluantes. Cette disparité a alimenté un débat sur la façon dont les institutions financières et les stratégies de développement devraient maintenir un rôle pour les combustibles fossiles - en particulier le gaz naturel - alors qu'elles cherchent à équilibrer les objectifs d'atténuation du changement climatique et d'accès à l'énergie. Le débat prend une ampleur particulière en Afrique, où près de 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'énergie. « L'idée qu'en Occident le gaz fait partie de la sécurité énergétique, mais un problème climatique en Afrique, est une position éthiquement et politiquement intenable », a déclaré le directeur exécutif de l'Energy for Growth Hub, Todd Moss.

La question de savoir comment équilibrer ces deux impératifs, climat et énergie, est un point d'achoppement sur ce qui constitue une « transition juste » vers des économies à faibles émissions de carbone. Les impacts du changement climatique continuent de s'intensifier, en particulier dans les mêmes pays où l'accès à l'énergie reste limité et qui ont le moins contribué aux émissions mondiales. Le défi auquel sont confrontés les délégués à la COP 26 est d'offrir une vision collective pour refaire le système énergétique mondial qui combine un engagement envers l'équité avec les ressources et les politiques pour y parvenir. En amont de la COP 26 de Glasgow, l'accent avait été mis sur la réduction des émissions et la lutte contre la crise climatique, mais cela a créé des tensions avec un autre objectif mondial : l'accès à l'énergie. C'est particulièrement vrai en Afrique, où les duels d'objectifs peuvent créer des inégalités.

L'énergie au cœur du progrès économique

Il a toujours été difficile pour les nations de combiner leurs objectifs d'accès à l'énergie avec des objectifs d'énergie propre - mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, selon l' administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Achim Steiner. Selon lui, « toute institution nationale de planification économique, tout défenseur d'une approche stratégique de la compétitivité future d'une économie, ne peut en aucun cas affirmer sérieusement que vous devriez investir dans une infrastructure énergétique à combustible fossile et à forte intensité de carbone ».

L'une des principales tensions dans les discussions sur le climat et l'accès à l'énergie est la demande de certains pays riches que les pays à faible revenu, en particulier ceux d'Afrique, recherchent les énergies renouvelables et non de nouveaux investissements liés aux combustibles fossiles, même s'ils continuent eux-mêmes à dépendre de telles sources d'énergie.

Les pays à faible revenu ne devraient pas être pénalisés pour avoir cherché à développer l'électricité au gaz ou limités aux énergies renouvelables simplement parce qu'ils cherchent à augmenter leur production d'électricité, a déclaré Achim Steiner, rappelant que les pays à revenu élevé développent des projets de combustibles fossiles depuis environ cent ans. Le gaz naturel est un carburant de transition « dans le monde industrialisé » et le sera également « dans le monde en développement », a-t-il déclaré. Pourtant, « la direction dans laquelle l'avenir de l'énergie est clairement ... une structure énergétique décarbonée », a-t-il souligné, et le monde se dirige rapidement vers cela.

Le nouveau plan stratégique du PNUD

Le PNUD, pour sa part, dispose d'un nouveau plan stratégique avec des objectifs ambitieux, notamment en matière d'énergie, où il entend aider environ cinq cents millions de personnes à accéder à une énergie propre au cours des trois prochaines années. « Nous pensons que la question de l'accès à l'énergie est essentielle pour les pays en développement », a relevé Achim Steiner, pour qui « faire fonctionner la révolution de l'énergie propre pour l'accès à l'énergie est un élément fondamental d'une économie moderne et compétitive ». Le PNUD conseille les pays en matière de normes d'émissions, de stratégies climatiques nationales et de stratégies énergétiques. Ce qui les aide également à déterminer comment atteindre un résultat de développement « avec le moins de coûts possible en termes de pollution, de destruction de l'environnement ou en fait de laisser trop de gens derrière », a-t-il conclu.