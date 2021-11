Congo-Brazzaville: Seeds for the future 2021 - Les candidatures des jeunes congolais attendus

Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, en partenariat avec Huawei, appelle les Congolais dont l'âge varie entre 18 et 29 ans à participer au Prix de l'innovation numérique associé au programme Seeds for the future 2021.

Les Congolais ayant des idées et projets innovants dans les technologies de l'information et de la communication et possédant un niveau d'anglais intermédiaire ou avancé sont invités à soumettre leurs projets sur www.postestelecom.gouv.cg afin de souhaiter participer à ce grand moment de rencontre des férus de la technologie.

Si les candidatures féminines sont fortement encouragées, les prétendus doivent soumettre leur dossier au plus tard le 12 novembre à 17h. Le dynamisme, la résilience, la créativité et l'innovation sont, entre autres, les conditions requises pour postuler à ce concours.