Congo-Brazzaville: Autonomisation des femmes - Le programme "La femme d'abord" se met en marche

Dans le but de sensibiliser la femme congolaise pour son autonomisation, sa prise de conscience sur ses atouts et la pratique de l'entrepreneuriat mais aussi dans le dessein de l'inciter à un meilleur positionnement social, le programme "La femme d'abord" est déployé pendant sept mois environ pour son véritable eveil.

Porté par Jokkolabs Congo, une organisation non gouvernementale internationale qui a pour but, entre autres, de promouvoir l'entrepreneuriat et les entrepreneures à travers l'emergence de la culture de l'excellence et de l'entrepreneuriat auprès des femmes afin de faciliter une croissance inclusive au sein de la société ainsi que de l'économie, ce programme est une alternative interessante à l'emploi salarié comme projet d'avenir. Il permet aussi aux femmes d'être connectées à d'autres femmes inspirantes pour les mettre en réseau à travers différentes activités mais aussi pour de potentielles opportunités. ce programme intègre les entrepreneurs actifs et inspirants à travers le monde pour conseiller les génrations futures afin de leur permettre de réaliser leur rêve.

A travers ce programme, les initiateurs vont montrer aux décideurs politiques comment la culture de l'excellence, l'entrepreneurait et son dévélopement sont essentiels à l'économie d'une nation.

Ainsi, pendant sept mois, plusieurs activités seront organisées par "Femme d'abord", un programme rattaché à la journée mondiale des femmes entrepreneures, l'événement planetaire qui fait partie de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui a lieu en novembre dans près de 170 pays du monde.

Lycéennes, étudiantes, femmes actives, professionnelles, artisanes ou entrepreneures vont participer pendant cette periode aux ateliers de formation, aux forums d'échanges, aux conférences, aux concours de projets qui distingueront à la fin quatre femmes méritantes.

Pour le comité d'organisation du programme 2021, composé de Gervie Philippe Bassintsa, avocate stagiaiare au barreau de Pointe-Noire; Jessica Evoundou, créarice de mode; Clémence Bienvenue Koubemba, agent du Port autonome de Pointe-Noire; Aurore Olandzobo, agent à BSCA Bank; Cyrus De Laurian Mabounda, country manager de Jokkolabs Congo et cooordonnateur national de la semaine mondiale de l'entepreneurait-fondateur et manager de Levite corporation, à travers l'autonomisation des femmes, le programme veut inciter surtout les plus jeunes femmes à entreprendre très tôt afin de les aider à trouver les ressources necessaiares pour poursuivre leur rêve car les paretnts ou potentiels bailleurs peuvent être limités pour plusieurs raisons et ce facteur est généralemnt source de conséquences fâcheuses chez les jeunes dames qui très vite deviennent des mères et abandonnent leur rêve.