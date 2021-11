Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Le conseiller du prince : pour un prince de la paix » d'Aimé Eyengué

L'essai publié aux éditions L'Harmattan est écrit en opposition au prince de Nicolas Machiavel. Aimé Eyengué envisage un monde sans guerre grâce à l'apport pacifiste des conseillers des dirigeants.

Si le prince de Machiavel a offert dans l'histoire des ingrédients de domination et de ruse pour des raisons hégémoniques, l'essayiste congolais, lui, propose en contrepartie une vision qui met en avant les intérêts généraux des peuples en vue d'un triomphe planétaire de la justice, de la paix et du mieux-être. Ce discours vise en priorité la concorde entre les peuples à travers le génie du dialogue et le pouvoir des mots sur l'absurdité des conflits et le tintamarre homicide des armes.

Selon Aimé Eyengué, le conseiller du prince, censé être au service de la vertu et du bien commun, doit faire éviter à l'exécutif des décisions erronées et regrettables en disant toujours la vérité au prince au lieu de le flatter avec des mensonges qui sont loin de correspondre aux attentes du peuple en général. En effet, la société contemporaine a véritablement soif des princes de paix au lieu des princes de guerre qui l'endeuillent et la paupérisent.

« Presque cinq cents ans après le prince de Machiavel, ma démarche peut permettre à tous les tenants du pouvoir politique d'aujourd'hui de se raviser, de se conduire dignement à la hauteur de leurs fonctions, avec la préoccupation de servir le peuple, pour le mieux vivre ensemble dans la concorde, loin des désastres des armes, des régimes totalitaires et de la subordination d'un Etat à un autre », écrit l'auteur qui pense tout de même que « c'est, bien souvent, encouragé par un conseiller, à l'instar de Hitler et Goebbels, que les puissants du monde replongent les peuples (même lassés par les bassesses de toute nature et contre la guerre) dans l'état de nature ».

Pour répondre à ce noble idéal, Aimé Eyéngué subdivise sa réflexion en dix-neuf chapitres qui décortiquent les caractéristiques et les attitudes d'un conseiller capable de pourvoir au prince de bonnes stratégies de communication et d'action face au vertige du pouvoir, aux tensions internes et externes, aux besoins pressants des jeunes et aux angoisses des citoyens lambda qui échappent souvent à la classe dirigeante.

Originaire du Congo-Brazzaville, Aimé Eyéngué est écrivain et diplômé en sciences politiques de l'Université Paris X. Il mène des recherches sur l'action politique et ses incidences historiques sur les peuples.