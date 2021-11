Sénégal: Avec Pape Guèye, l'entrejeu des Lions va se renforcer en taille et en impact, selon Aliou Cissé

Dakar — L'arrivée du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille (élite française), Pape Guèye, va permettre de renforcer le milieu de terrain sénégalais qui "manquait un peu de taille et un peu d'impact aussi", a déclaré vendredi le sélectionneur national, Aliou Cissé.

"Pape Guèye est un garçon de talent capable de jouer à deux devant la défense et d'évoluer en position de sentinelle. On avait à cœur de renforcer notre milieu de terrain qui manquait un peu de taille et un peu d'impact aussi", a-t-il dit en conférence de presse.

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a publié vendredi une liste de 25 joueurs, marquée par la convocation, pour la première fois, du milieu de terrain marseillais Pape Alassane Guèye, en vue des 5e et 6e journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022.

"On ne s'en cache pas, cela fait un bon bout de temps qu'on est derrière lui. Pape Guèye est un garçon à qui on a laissé du temps pour réfléchir sur sa décision, et aujourd'hui, il a donné son aval", a expliqué Aliou Cissé.

Pour le sélectionneur national, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille "peut beaucoup apporter" aux Lions, au regard de ce qu'il fait dans l'entrejeu de son club.

"Il a une marge de progression, et venir en équipe nationale peut beaucoup l'aider et nous aider aussi", a souligné Aliou Cissé.

Le Sénégal a obtenu son ticket pour les barrages après avoir gagné ses quatre premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Le Sénégal jouera contre le Togo, le 11 novembre, et va rencontrer le Congo, trois jours plus tard.

Le match contre les Eperviers aura lieu au stade Kégué de Lomé.

La rencontre des Lions avec les Diables Rouges se tiendra au stade Lat-Dior de Thiès, à 70 km de Dakar.