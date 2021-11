Congo-Brazzaville: Employabilité - Le budget 2022 du PDCE fixé à 4,4milliards FCFA

Le comité de pilotage du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE) s'est réuni à Brazzaville le 29 octobre. Il a adopté le budget et les orientations de la feuille de route pour l'année prochaine.

Un montant de 4,4 milliards F CFA a été approuvé pour couvrir les trente-deux activités prioritaires pour l'année à venir. L'objectif, selon le comité de pilotage, était de doter le projet d'un plan de travail et du budget annuel pour couvrir les besoins financés dans la période d'avril à décembre 2021 et du financement additionnel pour les périodes d'avril à décembre et aussi de janvier à décembre 2022.

Cette session a aussi permis de porter à la connaissance des membres du comité de pilotage les informations pertinentes sur le cadre national de certification professionnelle ; mais aussi d'enrichir l'étude sur les métiers porteurs au Congo.

Dans le but de veiller au bon fonctionnement et de rendre efficient le projet PDCE, le comité de pilotage a également validé un autre budget de Plan de travail et un budget annuel; celui de l'avance de préparation du financement additionnel couvrant la période d'avril à décembre à hauteur de 2 296 586 450 F CFA pour les trente-deux activités et aussi du projet parent pour une somme de 670 102 558 F CFA.

Il faut noter que le comité de pilotage du PDCE a mis en place le rapport d'audit externe, exercice 2022.