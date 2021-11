Congo-Kinshasa: Religion - Koffi Olomide en terre sainte

L'artiste international séjourne depuis le 2 novembre 2021 à NKamba, cité sainte pour la religion kimbanguiste.

Ce n'est pas, en effet, à Jérusalem, la terre sainte chrétienne où Koffi Olomide s'est rendu dès son retour à Kinshasa par vol direct Air France, le 28 octobre, mais c'est plutôt à NKamba, terre considérée comme sainte par les Kimbanguistes, dans la province du Kongo central qu'il a effectué un voyage.

Il y rencontrera sans doute le chef spirituel de cette grande confession religieuse répandue triangulairement dans les deux Congo puis en Angola.

Durant son vol de Paris à Kinshasa, le patron du Quartier latin international, Mopao, avait envoyé un message d'espérance et d'espoir à tous les chrétiens congolais pour les assurer de sa foi en Dieu, au regard des derniers événements qui ont surgi dans sa vie professionelle et privée, notamment l'annulation de son concert à Paris La Défense Arena qui devait se dérouler le 27 novembre prochain puis de son procès en appel à Paris pour des accusations, l'impliquant dans une affaire de viol. Sûr ce, l'artiste risque huit ans de prison selon la réquisition du procureur.

D'ailleurs, sur ce verdict, la fille de l'artiste, Didi Stone, se serait exprimée sur le réseau social face aux jugements portés sur elle suite au procès de son père.

Très embarrassée par ses abonnées sur la situation que traverse son père, elle a déclaré : « Allez poser vos questions au concerné. Je ne vais pas passer ma vie à me manger des balles perdues sur un sujet qui ne me concerne même pas et payer les erreurs commises par quelqu'un d'autre sous prétexte que c'est mon parent ».

Et d'ajouter: « J'ai ma propre vie, je ne vais pas me rendre malade pour ça et vous satisfaire en vous donnant mes positions et en vous disant ce qui se passe et ce que je pense. Je ne vais pas l'étaler sur la place publique juste pour vous faire plaisir et refaire vos soirées... Je n'ai pas que ça à faire. Lui c'est Koffi Olomidé, moi c'est Didi Stone. Ce n'est pas parce qu'il a cassé un verre que moi je suis obligée de le payer ». Une déclaration mal jugée et divisant nombreux d'internautes sur sa connotation.

Du côté des artistes, plusieurs tels que Félix Wazekua et Kabosse s'insurgent l'un contre l'injustice commise en son encontre et l'autre sur la non-assistance des ses confrères musiciens, ne fût-ce que par soutien moral et physique. Pour l'heure, le prochain verdict du procès à la Cour d'appel de Versailles est attendu le 13 décembre prochain.