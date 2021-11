Congo-Kinshasa: Etat de siège - L'ONG AVC appelle la population à accompagner l'armée pour le rétablissement de la paix

L'Association des volontaires du Congo (AVC), une ONG basée au Nord-Kivu, demande à la population des provinces où l'état de siège a été décrété d'accompagner les autorités militaires dans leur travail pour le rétablissement de la paix et la restauration de l'autorité de l'Etat.

Dans un entretien accordé jeudi 4 novembre à Radio Okapi, le président de l'AVC, Dufina Tabu Mwenebatende appelle à la patience.

Dufina Tabu estime que la paix ne se rétablit pas « magiquement » dans une zone en proie à l'insécurité depuis des nombreuses années :

« Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce qui a perduré autant d'années, on va l'éliminer dans six mois, une année. Non ! Organisons-nous, donnons des conseils aux militaires et aux policiers pour voir ce qu'ils peuvent faire dans notre pays. Que les militaires s'impliquent pour sanctionner. Et je crois que, petit à petit, nous allons arriver à chasser les démons qui sont en train de tuer notre pays ».