Cameroun: Infrastructures routières de l'Océan - Deux chantiers en bonne voie

Au terme de la visite des travaux en cours sur l'autoroute Kribi-Lolabé et l'axe Grand Zambi-Kribi, mercredi dernier le ministre des Travaux publics attend leur mise en service imminente.

Mercredi dernier, Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, a effectué une descente sur deux axes routiers en construction dans le département de l'Océan, région du Sud. Il s'agit de l'autoroute Kribi-Lolabé et la route Grand Zambi- Kribi. Au terme de cette descente, la satisfaction du ministre, des entreprises de construction et des populations riveraines était perceptible et justifiée, pour diverses raisons.

Autoroute Kribi-Lolabe : des économies réalisées

Plus que quelques jours, et on va rouler à grande vitesse entre le quartier Mpalla à Kribi et le village Lolabé, localité abritant le port en eau profonde de Kribi. La phase I de l'autoroute Kribi-Edéa est presque achevée. A ce jour, le taux de réalisation des travaux est de 97,2 %. L'axe est long de 38,5 km. L'entreprise CHEC qui exécute les travaux, la société Studi international qui assure le contrôle, et même les populations, ont chacun dit au ministre ce qu'il lui reste à faire pour que l'autoroute soit mise en exploitation.

Les ouvriers sont donc à la tâche pour corriger les imperfections observées : la protection des talus de déblai et de remblai, l'achèvement des travaux de terrassement entre le point kilométrique 00 et le point kilométrique 05, le bétonnage des fossés triangulaires sur la link road, le curage des fossés, caniveaux et descentes d'eau ensablées ; la levée de toutes les non-conformités émises sur les travaux d'assainissement et l'achèvement des travaux de la bande d'arrêt d'eau. Ces tâches, selon le constructeur, seront réalisées en 21 jours. Il ne restera alors plus que la construction de l'aire de péage, dont les travaux sont réalisés à 40,74%.

Les populations, contentes de l'ouvrage, ont néanmoins émis quelques réserves sur l'environnement. Emmanuel Nganou Djoumessi a ainsi instruit l'exécution conforme du plan de gestion environnementale et sociale du projet. Une grande joie pour ces riverains qui, par ailleurs, seront bientôt indemnisés. L'assurance leur a été donnée par le ministre.

L'autre point de satisfaction et non des moindres, est que durant la construction de l'autoroute Kribi-Lolabe, on a réalisé des économies dans l'acquisition et l'installation des équipements. On apprendra alors que les efforts conjugués du maître d'ouvrage, de la mission de contrôle et de l'entreprise, ont permis de dégager un montant de plus de 847 millions de F. Ces économies, considérées comme des ressources additionnelles, vont permettre d'aménager les voies de desserte de quelques villages environnants.

Route Grand Zambi-Kribi : livraison imminente

Sur cet axe long de 53 km, le taux de réalisation affiché est de 98%. D'où l'annonce de la livraison de ce chantier dans les tout prochains jours. Dans le détail, le bitume est déjà posé sur l'ensemble de la chaussée de large de 2*3,5m et des accotements de 1,5m chacun. Les ouvrages hydrauliques dont 116 dalots et sept ponts ont été réalisés. Reste à finaliser, la signalisation verticale et horizontale, la station de pesage et le poste de péage, l'engazonnement des talus, entre autres. Un projet évalué à plus 35,5 milliards de F.