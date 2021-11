Cameroun: COCAN - Les chantiers immédiats

A la suite des pré-accréditations depuis le début de semaine, vont s'enchaîner la formation des volontaires, la signature des accords avec les villes hôtes et les premières opérations marketing.

Depuis lundi dernier, le Comité d'organisation local (COCAN 20-21), par le biais de la Direction du tournoi, a lancé le processus de pré-accréditation à la CAN TotalEnergies 2021. Selon le communiqué de Michel Dissake Mbarga, le directeur du tournoi, cette procédure concerne « toutes les catégories de personnes amenées un rôle précis dans la bonne organisation de la compétition ».

Les membres des comités de sites du COCAN, les personnels des stades et des terrains d'entraînement ont jusqu'au 10 novembre prochain pour s'acquitter de cette formalité. Ceux de la Direction du tournoi et des commissions centrales du COCAN bénéficient d'une rallonge de cinq jours. Les autres catégories d'intervenants opérationnels ont jusqu'au 25 novembre 2021 après le dépôt des listes signées par l'autorité compétente des personnes à pré-accréditer dans la catégorie concernée.

Conformément aux recommandations de la dernière réunion d'évaluation du COCAN 20-21, la Direction du tournoi prépare la signature prochaine des accords entre le COCAN et les municipalités hôtes des six sites de compétition. Il sera question de concilier les droits et les obligations des deux parties, les facilités qu'offrent les villes (affichage, espace pour les fanzones et les villages de la CAN, etc.) et la contribution de la CAN à celles-ci. C'est toujours à cette même Direction du tournoi qu'il revient de préparer la visite d'inspection de la Confédération africaine de football programmée au courant du mois.

Les commissions Mobilisation et volontariat, Sécurité, Transport, Compétition, Accueil et protocole seront pour leur part sur le terrain dans les prochains jours. Il s'agira pour elles de procéder à la sélection et au lancement de la formation de leurs intervenants sectoriels : volontaires, chauffeurs, hôtesses, stadiers, entre autres. Sur le plan marketing, une campagne sur la CAN est annoncée.

Celle-ci va mettre en lumière les accessoires et les éléments de visibilité de la compétition. C'est le cas du pagne de la CAN TotalEnergies 2021 qui va être officiellement lancé sous peu. Il sera disponible sous les colorations officielles de chacun des six sites. Des villes qui auront dans les prochaines semaines l'occasion de voir et d'acclamer « Mola », la mascotte officielle.