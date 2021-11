Cameroun: Fraude à l'électricité - Plus de 60 milliards de pertes par an

Dans son magazine semestriel bilingue d'informations du 20 juin 2021, l'Agence de Régulation du secteur de l'électricité (Arsel) traite de la problématique de la fraude au Cameroun.

Il est question de l'impact du phénomène, notamment sur le plan économique avec plus de 60 milliards de F de pertes par an. Les visages et les causes de ce phénomène sont aussi décrits dans ce grand focus de la rédaction. On apprend ainsi que ces pratiques illicites ne sont pas le seul fait des consommateurs (industriels, cadres, artisans, commerçants et habitants des quartiers précaires) cherchant à contourner les appareils de comptage pour payer des montants inférieurs à leurs consommations réelles.

Ils sont aussi l'apanage des sous-traitants et agents d'Eneo. En dehors des conséquences au niveau économique, les domaines technique, sécuritaire, social et culturel sont également touchés. Les auteurs des articles parlent néanmoins des mesures mises en place par Eneo « pour limiter les effets négatifs ». Il s'agit notamment d'une opération d'envergure nationale visant à démanteler tous les dispositifs frauduleux de même que les sanctions qui seront envisagées.

La protection des consommateurs n'est pas en reste. Le magazine Arsel Watch informe que dans le cadre de la réalisation de sa mission, la commission de conciliation de l'entreprise a suspendu le traitement de 492 affaires en raison de la pandémie. De la dernière réunion tenue à Mbalmayo avec Eneo, il en ressort que 365 requêtes dont 313 ont été inscrites au rôle de Yaoundé et 52 à Douala. 22 affaires ont pu être définitivement clôturées pour ce qui est des requêtes de Douala et 220 pour celles de Yaoundé.