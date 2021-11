Cameroun: Gastronomie - Un goût de France aux épices locales

Le chef cuisinier Thomas Fournier de l'Availles-Limouzine a dévoilé les secrets de l'art culinaire français aux populations de Yaoundé et Douala du 14 au 22 octobre derniers.

Gambas, foie gras et côtelettes d'agneau assaisonnés au poivre blanc de Penja, fromage de chèvre, viande cuite au vin rouge, poissons et tartes concoctés à base de fruits locaux, Thomas Fournier a fait saliver plus d'un le 20 octobre dernier à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Cuisiniers locaux, apprentis cuisiniers et convives, triées sur le volet ont dégusté gratuitement les spécialités françaises aux épices locales.

Après l'Argentine en 2019, Thomas Fournier, chef du restaurant la Châtellenie à Availles-Limouzine en France débarque au Cameroun muni de tous ses couteaux. « Je suis très enthousiaste à l'idée d'échanger avec les cuisiniers locaux, d'aller faire les marchés, de découvrir les mets et des produits locaux comme la banane-plantain. C'est une aventure teintée d'adrénaline », a confié le chef cuisinier dès son arrivée.

C'est grâce au concept « Goût de France/Good France » que Thomas Fournier dévoile aux camerounais, les secrets de l'art culinaire français. Pour cette sixième édition, l'événement d'ampleur internationale a permis au chef du restaurant la Châtellenie de s'associer aux chefs locaux comme Émile Engoulou pour concocter des dîners « à la française ».

Du 14 octobre au 22 octobre derniers, Thomas Fournier a offert des déjeuners à l'ambassadeur de France au Cameroun et ses invités. Avant d'enchaîner avec des Master classes et visiter des centres hôteliers locaux pour un partage d'expériences. Durant son séjour, le chef cuisinier français a fait la découverte de produits locaux tels que le poivre blanc de Penja dont il s'est servi, le melon, la banane-plantain, les feuilles d'hibiscus séchées (Foléré), les ignames, le Ndolé séché et bien d'autres produits propres à chaque région du Cameroun. Occasion pour lui, d'apprendre davantage sur l'art culinaire local et la culture du pays grâce à une visite guidée au musée d'art Afrikrea.