Cameroun: Traitement des actes de pension et prestations familiales - La nécessaire harmonisation

En clôturant le séminaire dédié à ce dossier hier à Yaoundé, les différentes parties ont proposé l'harmonisation et la sécurisation des actes.

Le traitement des dossiers de pension vieillesse et autres prestations familiales des agents retraités de l'Etat préoccupe le gouvernement. Lequel s'évertue à y trouver des solutions. Le Directeur général du Budget au ministère des Finances (Minfi), Cyrill Edou Alo'o, a présidé hier à Yaoundé, la cérémonie de clôture du séminaire national sur l'harmonisation et la sécurisation des actes de pension et de prestations familiales (pension vieillesse, d'invalidité, de survivants, allocations des survivants, indemnité de décès, etc).

C'était en présence des contrôleurs financiers régionaux du Centre et du Sud, des délégués régionaux du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, etc. D'après le DG, le séminaire naît du constat que les actes pris par les services des gouverneurs et par les préfectures sont différents à la fois sur le fond et la forme, en fonction de ceux qui les établissent.

Sur le fond par exemple, on évoque le mauvais calcul des mois d'assurance, la non maîtrise du mode de calcul de la pension retraite et de réversion, l'absence de matricule sur certains actes, la confusion lexicale entre les concepts d'ayants-droit, d'usufruitier et d'administrateur des biens, ainsi que le non-respect des pourcentages de répartition suivant les quatre groupes des bénéficiaires desdites pensions.

Au niveau de la forme, les insuffisances constatées portent globalement sur le défaut d'harmonisation desdits actes. Tout ceci donne la possibilité aux fraudeurs d'introduire dans le système des actes de mauvaise qualité. Ce qui a pour conséquence de compliquer le traitement au niveau du Minfi, à travers le prolongement des délais.

Pour pallier ces difficultés, des solutions ont été proposées par les différents participants. Il s'agit d'harmoniser ces actes, dans le but de réduire les possibilités de tricherie. Ensuite, les sécuriser, à travers des outils confiés aux services des gouverneurs, notamment les cachets secs.