Cameroun: Coulisses - Dans les dédales d'Olembe

Outre la pelouse, la sonorisation et l'éclairage, les vestiaires, les espaces médias font partie des éléments de fonctionnalité du futur plus grand stade du Cameroun.

A grandes enjambées, le stade d'Olembe s'achemine vers la fin de ses travaux résiduels. Des dernières opérations qui n'entravent en rien la fonctionnalité de l'enceinte de 60 000 places. Parmi les éléments qui ont prouvé leur opérationnalité le 3 septembre 2021, date du premier match officiel de la mégastructure, figurent les vestiaires et les espaces médias.

Des vestiaires pour quatre colocataires

Concernant ses vestiaires, Olembe a vu les choses en grand. Des locaux logés au rez-de-chaussée dans la tribune Ouest, la tribune officielle. Ils sont divisés en deux ailes aux configurations quasi-identiques. L'aile nord est reconnaissable par le couleur écarlate de ses murs tandis que son opposé côté sud affiche sa teinture bleutée. Chaque aile dispose de deux blocs de vestiaires pour joueurs de 56,20 m2 composés de 25 sièges et 25 coffres, une salle de cryothérapie et un bureau pour l'encadrement technique.

Ce qui offre la possibilité au stade d'accueillir simultanément quatre équipes. En dehors des joueurs et encadreurs, les arbitres (deux vestiaires), les commissaires de matchs y compris les ramasseurs de balle possèdent des espaces de travail confortables équipés de mobiliers, de salles de bain et de toilettes. Il faut noter que le stade compte 28 blocs de toilettes pour grand public, 22 toilettes et 16 urinoirs en tribunes vip et vvip. Les salles de massage, antidopage et l'infirmerie sont également fonctionnelles. En cas d'occupation de l'aire de jeu, une salle d'échauffement en gazon synthétique a été aménagée pour les premières transpirations des joueurs.

Des espaces de radiodiffusion de pointe

Non loin de la salle d'échauffement se trouve l'ascenseur ainsi que la rampe d'escaliers conduisant au premier étage. Ce palier abrite la salle des conférences où les journalistes et professionnels des médias pourront échanger avec joueurs et entraîneurs durant la CAN TotalEnergies 2021. Le coquet local dispose d'écrans Led, des cabines pour les interprétations, d'une plateforme pour les opérateurs de prises de vue et de puissantes enceintes sonores.

Quelques couloirs plus loin, on accède à la zone de radiodiffusion. Ici on retrouve un studio radio et un studio tv, tous fortement équipés de néons et d'équipements modernes. Un outillage permettant d'émettre et de diffuser l'ambiance et les pulsations d'Olembe à la planète toute entière. Au quatrième étage, la presse nationale et internationale pourra profiter de la vue panoramique qu'offre la tribune média avec ses 72 places pour reporters radio, 147 pour la TV, 384 pour la presse écrite.